Roy Barreras: “Una de las sillas de la segunda vuelta será de la derecha, la otra es nuestra”

Roy Barreras, precandidato presidencial, aseguró en 6AM que la consulta de centro-izquierda prevista para marzo de 2026 formalizará la unión de dos corrientes políticas históricas en Colombia, para Barreras, la alianza de estas fuerzas “permitirá cerrar las brechas de polarización y unir a Colombia”, dice el precandidato.

Al mismo tiempo, Barreras confirmó que competirá en segunda vuelta con al senador Iván Cepeda, con altas probabilidades, según él, de llegar a la presidencia. “Quiero estar en un país sin divisiones, sin polarizaciones, y eso es lo que yo sé hacer, resolver problemas, unir al país”, dice Barreras y añade que: “No necesito medidas de emergencia, no las necesitaré en el futuro, porque soy capaz de tener lo que se llama gobernanza, ser capaz de unir y ser capaz de trabajar con las instituciones”.

Roy Barreras sobre el Consejo Nacional Electoral

Barreras afirmó que el Consejo Nacional Electoral deberá respetar la voluntad de los colombianos en las urnas e insiste que: “Sería difícil desconocer el derecho de millones de ciudadanos que respaldan un proyecto político de centro-izquierda".

Finalmente, el precandidato se refirió al escenario de otros candidatos presidenciales, en cuanto a Abelardo de la Espriella que representa a la extrema derecha, y a Sergio Fajardo, que ha optado por ocupar el nicho del centro, considera que se abrirá una fuerte competencia en primera vuelta.