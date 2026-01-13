Cambios en trámites de tránsito y transporte en Bogotá para 2026: estas son las nuevas tarifas

Los trámites de tránsito y transporte en Bogotá cambian de precio para el año 2026 Foto: Alcaldía de Bogotá

La llegada del año 2026 supone cambios con respecto a diferentes productos y servicios a los que acuden muchos ciudadanos en Colombia. Estos incluyen los trámites que se realizan en Bogotá referentes a tránsito y transporte.

Según indicó la Secretaría Distrital de Movilidad, los cambios que habrá con respecto a estos servicios están ligados a las nuevas tarifas para acceder a varios trámites en tránsito y transporte. Estas fueron ajustadas a partir del 1 de enero, teniendo en cuenta el aumento del salario mínimo que fijó el presidente Gustavo Petro en el Decreto 1469 de 2025.

“Estos ajustes impactan los valores de comparendos, la custodia de vehículos en patios y los servicios de tránsito y transporte, por lo que se invita a la ciudadanía a conocer los montos actualizados“, explicó la entidad.

¿Cuáles son las nuevas tarifas de tránsito y transporte en Bogotá?

En primer lugar, las tarifas de comparendos incrementaron su precio a raíz del alza en el salario mínimo. Cada una de ellas tiene su respectiva multa, tal como lo estipula el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002). Estos son:

Multas tipo A: 168.900 pesos.

168.900 pesos. Multas tipo B: 337.400 pesos.

337.400 pesos. Multas tipo C: 633.200 pesos.

633.200 pesos. Multas tipo D: 1.266.100 pesos.

1.266.100 pesos. Multas tipo E: 1.899.300 pesos.

De acuerdo a la Secretaría de Movilidad, las tarifas de los comparendos se ajustan con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), la cual se estableció en 12.110 pesos para el año 2026.

Por otra parte, las tarifas de parqueaderos y los servicios de grúa también sufrieron un aumento en su precio para el 2026. Cada una de ellas maneja una cifra diferente dependiendo del tipo de vehículo.

En el caso de los parqueaderos, el servicio por día queda fijado de la siguiente manera:

Vehículos pesados: 465.200 pesos.

465.200 pesos. Vehículos livianos y medianos: 167.600 pesos.

167.600 pesos. Motocicletas y similares: 54.380 pesos.

54.380 pesos. Bicicletas: 8.800 pesos.

8.800 pesos. Patinetas con o sin motor: 7.600 pesos.

En cuanto a los servicios de grúa, tendrán los siguientes precios durante el año 2026:

Patinetas con o sin motor: 70.100 pesos.

70.100 pesos. Motocicletas y similares: 245.200 pesos.

245.200 pesos. Vehículos livianos: 268.500 pesos.

268.500 pesos. Vehículos medianos: 408.600 pesos.

408.600 pesos. Vehículos pesados: 601.200 pesos.

“Las tarifas de los servicios de parqueadero y grúa se establecen conforme al incremento salarial dispuesto por el gobierno nacional y a lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 62 de 2018, modificada por la Resolución 172 de 2019″, explica la Secretaría de Movilidad.

¿Qué cambios hay en los trámites de movilidad?

En Bogotá, los trámites asociados a movilidad se realizan por medio de la Ventanilla Única de Servicios (VUS). Estos también sufrieron un cambio en sus tarifas con la llegada del Año Nuevo. Estos son:

Expedición de licencia de conducción

Automóviles: 329.800 pesos.

329.800 pesos. Motocicletas: 272.700 pesos.

Renovación de la licencia de conducción

Automóviles: 151.500 pesos.

151.500 pesos. Motocicletas: 266.400 pesos.

Matrícula de vehículo

Automóviles: 708.200 pesos.

708.200 pesos. Motocicletas: 420.700 pesos.

Traspaso de propiedad

Automóviles: 260.300 pesos.

260.300 pesos. Motocicletas: 145.400 pesos.

Certificado de tradición y libertad

68.400 pesos.

Cabe señalar que el pago de estos trámites se realiza únicamente por medio de los canales autorizados por la Ventanilla Única de Servicios. Asimismo, el servicio de agendamiento de citas es gratuito.