Cambian las tarifas para sacar la licencia de conducción en 2026: Distrito confirmó nuevos precios

Cada año, muchas personas en Bogotá tramitan la licencia de conducción, el cual es un requisito esencial para manejar cualquier vehículo de forma legal en las vías de Colombia; bien sea un carro, una motocicleta, un bus o un taxi.

De acuerdo a las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), hasta septiembre de 2022 hubo más de 13,75 millones de licencias de conducción registradas en Colombia. Entre ellas, más de 9.600.000 corresponden a hombres, mientras que el restante les pertenecen a mujeres y menores de 18 años. Asimismo, el mayor número de ellas se encuentran registradas en Bogotá y Medellín.

Al igual que muchos productos y servicios, las licencias de conducción también sufren un cambio en su precio con la llegada de un nuevo año. Frente a este tema, la Secretaría Distrital de Movilidad dio a conocer las cifras que aplican para solicitar o renovar este documento para el 2026.

¿Cuánto cuesta solicitar la licencia de conducción en 2026?

Según explicó el Distrito, si una persona decide sacar por primera vez la licencia de conducción en Bogotá, tendrá un costo de 329.800 pesos para automóviles y de 272.700 para motocicletas para este 2026. Esto corresponde a un incremento de aproximadamente el 21% con respecto al 2025, donde los precios eran de 272.150 pesos y de 225.750 pesos, respectivamente.

Una vez la persona realice este procedimiento, podrá obtener una licencia de conducción de tipo B1 (automóviles) o A2 (motocicletas). Asimismo, si desea realizar la renovación de este documento, el precio del primero para este 2026 será de 151.500 pesos. Mientras que el segundo se incrementará hasta los 266.400 pesos.

¿Qué otros servicios cambian de precio?

Para cualquier otro servicio relacionado a la movilidad, la Ventanilla Única de Servicios señaló los siguientes precios que regirán durante el 2026:

Matrícula de vehículo

Automóviles: 708.200 pesos.

708.200 pesos. Motocicletas: 420.700 pesos.

Traspaso de propiedad

Automóviles: 260.300 pesos.

260.300 pesos. Motocicletas: 145.400 pesos.

Certificado de libertad y tradición

58.400 pesos sin importar el tipo de vehículo.

¿Por qué suben las tarifas para tramitar la licencia de conducción?

Según explica la Ventanilla Única de Servicios (VUS), el aumento en las tarifas para solicitar o renovar la licencia de conducción están sujetos al alza del salario mínimo decretado por el gobierno para el 2026, el cual fue del 23%. Asimismo, esto responde a la necesidad de ajustar los precios en materia de tránsito y transporte con el cambio de año.

¿Cómo solicitar la licencia de conducción en Bogotá?

Si una persona desea solicitar la licencia de conducción en Bogotá, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Estar inscrito en el RUNT.

Examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz.

Certificado de aptitud en conducción.

Certificado del examen teórico y práctico.

Validación de paz y salvo por infracciones de tránsito.

Pago de los derechos de trámite.

Una vez la persona cuente con estos documentos, deberá solicitar una cita por medio de la página web de la Ventanilla Única de Servicios. Luego de ello, podrá acercarse al punto físico seleccionado para que se le tome una foto y así cuente con su licencia de conducción.