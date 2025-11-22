Suspenden licencias de conducción para mayores de 65 años si no cumplen este requisito, según MinTransporte

La licencia de conducción es un documento oficial e individual que funciona como la certificación administrativa para que una persona pueda operar legalmente un vehículo en un territorio específico. Este carnet es intransferible y valida que su portador ha cumplido con todas las exigencias legales, técnicas y médicas requeridas para demostrar la aptitud necesaria para conducir.

En Colombia, los conductores mayores de 65 años están sujetos a una regulación especial al momento de renovar su licencia. Para dicho grupo, es obligatorio que, antes del vencimiento del documento, acrediten un requisito especial. Conozca acá cuál es.

Lea también: Licencia por puntos, la nueva propuesta que se estudia en Colombia

¿Cuál es el requisito que necesita para la licencia de conducción si tiene más de 65 años?

Para iniciar el proceso de renovación de la licencia de conducción, la entidad de tránsito ejecuta una serie de verificaciones obligatorias:

Certificación médica vigente: Se corrobora en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que el solicitante posea un certificado vigente del examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz. Este debe haber sido emitido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) y reportado correctamente a través del sistema SICOV. Validación en el RUNT: Si el certificado no está debidamente cargado en el RUNT o ha expirado, la solicitud de renovación será automáticamente rechazada. Cumplimiento de requisitos legales: Adicionalmente, el conductor debe estar inscrito en el RUNT, identificarse con su documento de identidad y, crucialmente, no registrar comparendos pendientes. En caso de tener multas, debe existir un acuerdo de pago vigente.

Otras noticias: Colombia cambia los exámenes para licencia de conducción: requisitos y nuevos centros autorizados

¿Cuánto tiempo dura la vigencia de la licencia de conducir?

La duración de la licencia de conducción está directamente determinada por la edad del conductor y el tipo de servicio (particular o público) que presta, y no existe una edad máxima que impida la renovación por sí misma; la aptitud médica es el factor crucial.

1. Servicio Particular (Categorías A y B):

Menores de 60 años: La renovación debe realizarse cada 10 años.

La renovación debe realizarse cada 10 años. Entre 60 y 80 años: La vigencia se reduce a cada 5 años.

La vigencia se reduce a cada 5 años. Mayores de 80 años: La licencia debe renovarse anualmente.

2. Servicio Público (Categoría C):

Menores de 60 años: El documento debe renovarse cada 3 años.

El documento debe renovarse cada 3 años. Mayores de 60 años: La vigencia pasa a ser anual.

Lo esencial es que la periodicidad de renovación está ligada a la necesidad de acreditar, en los plazos definidos, que el conductor mantiene las aptitudes físicas y mentales requeridas.