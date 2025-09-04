Truco para bajar pago de la licencia de conducción de $274.000 a $60.000: requisitos y paso a paso

La licencia de conducción es uno de los documentos más solicitados por los colombianos, ya que certifica que una persona tiene las habilidades necesarias para conducir vehículos autos o motos en las diferentes vías del país. Sin embargo, su expedición no siempre es económica, especialmente para quienes acaban de invertir en un curso intensivo de conducción.

Sin embargo, existe una opción viable para aquellas personas quienes buscan flexibilizar un poco su economía y desean tener la licencia de conducción. Aquí le contamos de qué se trata:

¿Cuánto cuesta sacar la licencia de conducir en Bogotá?

En la capital, las tarifas para sacar la licencia de conducción son de las más altas del país. De acuerdo con la Ventanilla Única de Servicios de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, para el año 2025 los valores establecidos son:

Automóvil: $274.800 pesos.

Motocicleta: $228.400 pesos.

Cada día se procesan decenas de solicitudes en Bogotá, lo que genera una alta demanda en el sistema. Para muchos ciudadanos, este costo resulta elevado, especialmente si se tiene en cuenta que antes del trámite es obligatorio cubrir los gastos del curso de conducción y de los exámenes médicos.

Truco para que el costo de la licencia de conducción sea de $60.000

Lo que pocos saben es que los precios de la licencia no son uniformes a nivel nacional, lo que quiere decir que cada Secretaría de Tránsito establece sus propios topes, lo que genera variaciones significativas entre ciudades y municipios.

Un ejemplo destacado es Mosquera (Cundinamarca), ubicado a pocos kilómetros de Bogotá. Según información de Transitemos, el portal oficial de tránsito de este municipio, en 2025 el valor de la licencia de conducción es de:

Licencia de conducción primera vez $60.190 pesos.

Renovación licencia de conducción : $108.232 pesos.

Lo más llamativo es que no se requiere ser residente de Mosquera para acceder a este precio, lo que quiere decir que cualquier ciudadano puede realizar el trámite, siempre y cuando cumpla con los requisitos básicos:

Presentar los exámenes de aptitud física y mental realizados en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) de Mosquera.

Requisitos para obtener la licencia de conducción en Colombia

Es importante destacar que independientemente del municipio donde se realice el trámite, los requisitos para expedir la licencia de conducción son los mismos en todo el país:

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) como persona natural o jurídica.

Presentar el documento de identidad original y una fotocopia.

original y una fotocopia. Estar a paz y salvo por concepto de multas e infracciones de tránsito.

por concepto de multas e infracciones de tránsito. Contar con el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un CRC registrado en el RUNT.

y de coordinación motriz expedido por un CRC registrado en el RUNT. Haber realizado y aprobado el curso de conducción en un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) autorizado por el Ministerio de Transporte.

autorizado por el Ministerio de Transporte. Tener mínimo 16 años cumplidos para las categorías de servicio particular (A1, A2, B1, B2 y B3 ) y 18 años cumplidos para servicio público (C1, C2 y C3).

para las categorías de servicio particular (A1, A2, B1, B2 y B3 (C1, C2 y C3). Pagar los derechos correspondientes al trámite en la Secretaría de Tránsito elegida.

El hecho de que en municipios como Mosquera el costo de la licencia sea hasta $210.000 pesos más económico que en Bogotá, representa una alternativa atractiva para quienes buscan ahorrar.