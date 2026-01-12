Cali

Movilidad restringida en la vía al mar desde Cali por deslizamientos

Se presentaron dos deslizamientos y una caída de árbol que bloquearon la vía por varias horas

Fotos: Alcaldía de Cali - vía al mar

Fotos: Alcaldía de Cali - vía al mar

Como consecuencia de las constantes lluvias de los últimos días y de este último día del puente festivo se presentaron varias emergencias en la vía que comunica a Cali con el Distrito de Buenaventura.

Entre los eventos que se destacan reportan en el kilómetro 11 un deslizamiento de piedras y material rocoso. En el lugar interviene una grúa y hay paso a un carril.

En el kilómetro 12 en el sector del corregimiento El Saladito cayó un árbol que generó el cierre total del corredor. El árbol arrastró cuerdas de alto voltaje y mantiene la vía taponada.

Otro deslizamiento se presentó en el kilómetro 30.

Dentro del perímetro urbano de Cali se presentó la caída de árboles sobre la vía en la avenida 6 Oeste con Calle 46A Oeste.

Fotos: Alcaldía de Cali - vía al mar

En los sitios trabajan para restablecer la movilidad los organismos de socorro en compañía de la Secretaría de Movilidad para guiar a los conductores mientras se restablece la movilidad de forma parcial o total.

El secretario de Gestión de Riesgo Ricardo Peñuela recomendó a los conductores tener precaución y recordó que las lluvias son consecuencia de un fenómeno de presión baja sobre el Pacífico y se mantendrán en los próximos días.

Más información

Se le ha solicitado a los conductores que vienen de Buenaventura a Cali, tomar Mediaconoa hacia Buga y quiénes lleguen hasta el kilómetro 18 hacia con dirección a Cali, deben tomar la vía al corregimiento de Golondrinas y La Paz para salir al sector de Chipichape.

Hay que recordar que en los puentes festivos el corredor entre el kilómetro 18 y la entrada a Cali es uno de los más congestionados y por ello hay pico y placa, de esta manera, los vehículos que tienen placa con número par podrán ingresar desde las 3:00 hasta las 5:00 de la tarde y las que tienen placa impar desde las 5:00 hasta las 7:00 de la noche.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad