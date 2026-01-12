Movilidad restringida en la vía al mar desde Cali por deslizamientos

Como consecuencia de las constantes lluvias de los últimos días y de este último día del puente festivo se presentaron varias emergencias en la vía que comunica a Cali con el Distrito de Buenaventura.

Entre los eventos que se destacan reportan en el kilómetro 11 un deslizamiento de piedras y material rocoso. En el lugar interviene una grúa y hay paso a un carril.

En el kilómetro 12 en el sector del corregimiento El Saladito cayó un árbol que generó el cierre total del corredor. El árbol arrastró cuerdas de alto voltaje y mantiene la vía taponada.

Otro deslizamiento se presentó en el kilómetro 30.

Dentro del perímetro urbano de Cali se presentó la caída de árboles sobre la vía en la avenida 6 Oeste con Calle 46A Oeste.

Fotos: Alcaldía de Cali - vía al mar Ampliar

En los sitios trabajan para restablecer la movilidad los organismos de socorro en compañía de la Secretaría de Movilidad para guiar a los conductores mientras se restablece la movilidad de forma parcial o total.

El secretario de Gestión de Riesgo Ricardo Peñuela recomendó a los conductores tener precaución y recordó que las lluvias son consecuencia de un fenómeno de presión baja sobre el Pacífico y se mantendrán en los próximos días.

Se le ha solicitado a los conductores que vienen de Buenaventura a Cali, tomar Mediaconoa hacia Buga y quiénes lleguen hasta el kilómetro 18 hacia con dirección a Cali, deben tomar la vía al corregimiento de Golondrinas y La Paz para salir al sector de Chipichape.

Hay que recordar que en los puentes festivos el corredor entre el kilómetro 18 y la entrada a Cali es uno de los más congestionados y por ello hay pico y placa, de esta manera, los vehículos que tienen placa con número par podrán ingresar desde las 3:00 hasta las 5:00 de la tarde y las que tienen placa impar desde las 5:00 hasta las 7:00 de la noche.