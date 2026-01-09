Gestión de Riesgo de Buenaventura solicita apoyo al Gobierno para atender emergencia invernal

Familias que se encuentran alrededor de los ríos Naya, Yurumanguí, San Juan, Calima, Raposo, Cajambre, Anchicayá, Dagua y Mayorquín.

Los afluentes han aumentado sus niveles debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el distrito de Buenaventura y en su zona rural en los últimos días afectando viviendas y cultivos de pan coger.

La secretaria de Gestión del Riesgo del Distrito Diana Cabrera dijo que ya se inició una atención humanitaria.

“Ya atendimos con la primera asistencia humanitaria al río Naya, atendimos al río Yurmamguí, a Mayoquín y venimos realizando este cronograma para los próximos días terminar de atender las otras comunidades”. Sin embargo, explicó que aún falta realizar parte del censo en Dagua donde las afectaciones también están en la infraestructura de puentes y viviendas.

Para sobrellevar la emergencia llegaron a las zonas afectadas funcionarios de la Unidad Nacional de Riesgo en compañía del departamento, donde se evaluaron los daños, especialmente en los puntos críticos del río Dagua.

Según Cabrera el balance que tienen hasta el momento de familias afectadas es de 6.829, solo en Dagua serían 1.353.

Como las comunidades de las zonas rurales dependen en gran medida de pequeñas economías y de los cultivos de pan coger que, en su gran mayoría, se perdieron. Hicieron un llamado desde la oficina de Gestión de Riesgo de Buenaventura al Gobierno Nacional y al Ministerio de Agricultura para que los apoye en recuperar sus pequeñas economías que consisten en cultivos, galpones, criaderos de marranos, entre otros.

Las ayudas humanitarias que consisten en un kit de alimentos, aseo, frazadas, y colchonetas han sido entregadas en Yurumanguí, Naya, Mayorquín y Cajambre.