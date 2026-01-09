Más de 57 años de cárcel para hombre hallado culpable de agresiones sexuales reiteradas

A 57 años de prisión fue condenado Wilson Alexander Prado Cabezas que atacó sexualmente a, por lo menos, nueve mujeres.

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez penal de conocimiento condenó a 57 años y dos meses de prisión a Wilson Alexander Prado Cabezas, tras hallarlo responsable de cometer delitos sexuales de manera reiterada en el Valle del Cauca.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos ocurrieron entre julio y noviembre de 2022 y afectaron, por lo menos, a nueve mujeres en municipios como Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí.

La condena se produjo tras valorar las pruebas presentadas en juicio, que permitieron establecer el modo de operar del hoy sentenciado.

Contacto por plataformas digitales y engaños

Según la investigación, el hombre contactaba a sus víctimas a través de plataformas virtuales y acordaba encuentros ofreciéndoles transporte en motocicleta.

Una vez las recogía, las trasladaba bajo engaños a sectores despoblados, donde las retenía durante varias horas y las sometía a amenazas y agresiones.

Las autoridades señalaron que el condenado despojaba a las víctimas de sus pertenencias de valor y las intimidaba, incluso con amenazas de muerte.

Peritajes de Medicina Legal y condena judicial

Las mujeres afectadas tenían edades entre los 20 y 40 años, y durante el proceso investigativo se conoció que algunas familias pagaron sumas de dinero para lograr su liberación.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó peritajes y cotejos de ADN, los cuales arrojaron una coincidencia del 99,99 % con el perfil genético del condenado.

El juez lo declaró responsable de los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todas las conductas agravadas, y le impuso además una multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que deberá cumplirse en establecimiento carcelario.