Pico y placa regulará el ingreso a Cali por el kilometro 18 este lunes 12 de enero

Con el objetivo de mejorar la movilidad y evitar congestiones durante el plan retorno, la secretaría de Movilidad de Cali anunció la implementación de pico y placa en el sector del kilómetro 18, vía al mar, para este lunes festivo 12 de enero.

La medida aplicará únicamente para el ingreso de vehículos a la ciudad, según el último dígito de la placa y en horarios establecidos, y no restringe la salida de Cali.

Desde la Administración Distrital se indicó que esta decisión responde al alto flujo vehicular que se presenta en este corredor vial tras el regreso de viajeros a la ciudad.

Pico y Placa Ampliar

Horarios definidos según número de placa

De acuerdo con la información oficial:

Los vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6 y 8) podrán ingresar entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m.

podrán ingresar Mientras que los automotores con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) lo harán entre las 5:00 p. m. y las 7:00 p. m.

La restricción se aplicará desde el kilómetro 18 hasta la Portada al Mar, punto de ingreso a la capital vallecaucana.

Autoridades explican el alcance de la medida

“El día lunes 12 de enero vamos a tener pico y placa en el sector de la vía al mar. Las placas pares ingresarán de 3 a 5 de la tarde y las impares de 5 a 7 de la noche. Esta medida busca mejorar la entrada a la ciudad y la movilidad”, explicó Duvier Ossa, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali.

El funcionario reiteró que la restricción es temporal y se enmarca dentro de las acciones preventivas del plan retorno.

Pico y placa con sanción a partir del 13 de enero

La Secretaría de Movilidad recordó que a partir del 13 de enero entrará en vigencia la medida regular de pico y placa en la ciudad, con imposición de comparendos y sanciones para quienes transiten durante los horarios restringidos.

Finalmente, se hizo un llamado a los conductores a planear sus desplazamientos con anticipación, respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones de las autoridades para contribuir a una movilidad más segura y ordenada.