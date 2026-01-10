Crece preocupación por desplazamientos a Cali desde el norte del Cauca

Ya son 252 familias las que han llegado a Cali huyendo de la violencia en el municipio de Buenos Aires, Cauca. En las últimas horas llegaron otras 29 personas más que denuncian ser víctimas de confrontaciones armadas, reclutamiento y amenazas.

La primera atención se brinda en el Centro Regional de Atención a Víctimas, allí son cesados, se toman las declaraciones y se deja un registro.

El personero de Cali Gerardo Mendoza dijo que, aunque se ha iniciado con cada familia una ruta de atención, es necesario garantizar la seguridad para que puedan retornar a sus territorios.

“Hasta hoy tenemos un reporte de 252 familias que integran casi 494 personas sumadas a las 29 del día de hoy que hemos recibido. Todas buscando refugio, protección, alternativas diferentes de vida que las que está ofreciendo el territorio”, relató el personero. “No hay retorno si el territorio no brinda todas las garantías necesarias y eso y a partir de allí tiene que darse la seguridad que la gente tanto necesita”, agregó.

Las personas han manifestado que, aunque no se han presentado combates en los últimos días, pero persiste la presencia de la disidencia de las Farc, el frente Jaime Martínez del bloque occidental de Jacobo Arenas, adscrito al Estado Mayor Central.

Y ya no es solo quedar en medio del fuego sino las condiciones inseguras en las que tienen que vivir “la población civil se ve comprometida a través de diferentes formas como verse en medio del fuego, en la confrontación y sobre todo la zozobra y el pánico que causa que las vías estén circundadas por artefactos explosivos, además de las amenazas, del reclutamiento de sus de sus hijos y eso hace que las personas huyan del territorio mientras no existan seguridad” puntualizó Gerardo Mendoza.

Algunas de las personas que llegan a pedir ayuda cuentan con una red de apoyo, ya sea una amistad o familiar donde tienen albergue por un tiempo, sin embargo, es necesaria una solución de fondo que permita a las familias un retorno seguro lo más pronto posible.

La gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro reclamó una estrategia conjunta al gobierno nacional para frenar los desplazamientos por violencia.

“Yo lo he dicho siempre que lo que pasa en el Cauca nos afecta al Valle, lo que pasa en Valle afecta al Cauca y por eso he venido reclamando una estrategia de seguridad conjunta que no quiere decir solamente fuerza pública, sino también inversión social. Eso es lo que he venido reclamando del gobierno nacional. Aquí estamos viendo las consecuencias”.

Por su parte, el alcalde de Cali Alejandro Eder aseguró que se están atendiendo las familias, sin embargo, el gobierno tiene que garantizar la seguridad de estas personas.

“Tenemos activos todos los equipos de la Secretaría de Bienestar y por eso desde Cali hemos hecho ese llamado siempre y de manera reiterada que el Gobierno Nacional que tiene que priorizar la seguridad de los colombianos, sobre todo en el norte del Cauca, en el sur del Valle, porque no aguantamos más esta violencia. Eso solo lo puede sacar adelante el Gobierno Nacional priorizando la seguridad de los colombianos” dijo el mandatario.

A finales de enero, se restará convocando una cumbre de personeros del suroccidente colombiano para abrir una conversación sobre la situación de orden público y plantear un diagnóstico real de lo que está pasando y presentarlo al Gobierno Nacional para buscar soluciones.