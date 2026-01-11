“No se quería ir”: alcalde de Málaga cuenta cómo fue el último concierto de Yeison Jiménez

Bucaramanga

Yeison Jiménez fue uno de los artistas que se presentó en “La primera del año”, concierto privado que tuvo lugar en el estadio de fútbol de Málaga, Santander, en el marco de las ferias y fiestas de San Jerónimo. El evento también contó con la participación de otros artistas como Fabián Corrales y El Agropecuario. Jiménez se subió al escenario a las 12:30 de la madrugada, según recuerda el alcalde Rubén Darío Moreno.

“Arrancó más o menos alrededor de las 12:30 y terminó pasadas las 2 de la mañana; pensaría que duró más o menos como hora y 40 minutos. Pasó algo muy bonito y es que él terminó su concierto y se despidió y todo el mundo, ah, bueno, se fue. De repente, un par de minutos después, regresó nuevamente al escenario y cantó creo que tres o cuatro canciones más; entonces la gente estaba muy feliz, muy contenta porque él no se quería ir”, confirmó el mandatario.

Lea también: Falleció Beatriz González a los 93 años ¿Cuál fue su impacto en el arte colombiano?

Durante el evento, el artista también habría aprovechado para recordar sus orígenes humildes, en los que tuvo que trabajar en plazas de mercado para impulsar su sueño musical, y es que tan solo con 34 años, el artista ya era considerado como un referente de la música popular a nivel nacional.

“Era la primera vez aquí en Málaga y realmente se integró muchísimo con el público, lo tuvimos ahí muy cerquita, como siempre con sus comentarios acerca de las mujeres, con mucho respeto, del cariño hacia las mujeres, de la belleza de nuestras mujeres y en algún momento también del concierto hacía como alusión a sus orígenes humildes. No sé si recuerdo mal, mencionó que en alguna parte de su vida vendió empanadas y bueno, como muy integrado con la gente, cantando sus éxitos y la gente muy feliz de poder tenerlo en Málaga, porque normalmente a municipios como los nuestros nos toca viajar a ciudades grandes para pronto tenerlos cerquita”, explicó Moreno.

Podría interesarle: Reggae colombiano con sello santandereano: Cuna Guane le canta al amor y a la diversidad

En videos que el artista compartió a través de su cuenta de Instagram, quedó registrada la euforia del público y las palabras de agradecimiento que el artista les dedicó: “Muchas gracias Málaga, Santander, un placer de estar en esta tierra”, dijo Jiménez, quien después con una venia se despidió de su público.

Una vez finalizó su concierto en este municipio, el cantante y su equipo se trasladaron a Paipa, Boyacá, donde ocurrió el siniestro y falleció.