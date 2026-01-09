Reggae colombiano con sello santandereano: Cuna Guane le canta al amor y a la diversidad

Bucaramanga

La escena musical de Santander continúa consolidándose a nivel nacional con propuestas que mezclan identidad, mensaje social y sonidos del caribe. Una de ellas es Cuna Guane, agrupación nacida en Bucaramanga e integrada por seis músicos de distintos municipios de Colombia, quienes le apuestan al reggae, pero con su propio sello desde Santander.

El nombre de la banda hace honor a la “cuna de los guanes”, territorio desde donde han construido una propuesta musical que recoge influencias de Bucaramanga, Barrancabermeja y la región Caribe, fusionando reggae con ritmos como cumbia, tambora, salsa y funk.

Sus integrantes, Leonardo Sarmiento ‘Leo Guane’, Chepe de Castro, Carlos Iván, Edo Jiménez, Juan Sebastian Palomino y Julián Esteban; se conocieron en la Universidad Industrial de Santander, escenario que fue clave para el nacimiento del proyecto artístico.

“Cuna Guane es una agrupación colombiana de reggae fusión que integra el pulso del reggae con influencias de la música tradicional colombiana y sonidos contemporáneos. Una propuesta que se distingue por letras conscientes y una vibra positiva que invita a la reflexión, al baile y a la conexión humana”, comentó Leo Guane, canta autor.

Este grupo artístico ha logrado reconocimiento nacional tras ganar en 2013 el premio Shock con la canción ‘Mucho por Hacer’, tema que promueve el cuidado del entorno y el respeto por el territorio. Este galardón les permitió realizar una gira por varias ciudades del país y consolidar su mensaje a través de letras que invitan a la reflexión sin perder el ritmo.

Actualmente, la agrupación presenta su más reciente lanzamiento titulado “Dar y recibir amor”, una canción estrenada en diciembre que busca transmitir un mensaje de unión, respeto y solidaridad en medio de las realidades sociales que vive el país. El tema invita a derribar fronteras, colores y banderas, resaltando el amor como camino para resolver las diferencias y fortalecer la convivencia.

“Una canción de reggae fusión que invita a reconectar con el amor como un acto recíproco, consciente y transformador. Un mensaje cálido que fluye entre la raíz y la actualidad, reafirmando la identidad sonora de cuna guane”, agregó Chepe de Castro, músico de esta agrupación.

La banda extendió la invitación a los oyentes para escuchar su música en todas las plataformas digitales, donde aparecen como Cuna Guane, y a seguirlos en redes sociales para conocer más de su propuesta artística y próximos proyectos.

