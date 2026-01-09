Tendencias

Falleció Beatriz González a los 93 años ¿Cuál fue su impacto en el arte colombiano?

En la tarde de este viernes, 9 de enero, fuente cercanas a “La Maestra” confirmaron su muerte

Luto en Colombia: Falleció la artista Beatriz González a los 93 años

Luto en Colombia: Falleció la artista Beatriz González a los 93 años

La reconocida creadora, investigadora y analista del arte en Colombia, Beatriz González, murió el viernes 9 de enero a los 93 años de edad. Originaria de Bucaramanga, capital de Santander, donde nació el 16 de noviembre de 1932, González se consolidó como una figura clave en el desarrollo del panorama artístico nacional.

Por el momento se ha dicho que su fallecimiento ocurrió en su residencia en Bogotá.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad