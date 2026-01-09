Falleció Beatriz González a los 93 años ¿Cuál fue su impacto en el arte colombiano?

La reconocida creadora, investigadora y analista del arte en Colombia, Beatriz González, murió el viernes 9 de enero a los 93 años de edad. Originaria de Bucaramanga, capital de Santander, donde nació el 16 de noviembre de 1932, González se consolidó como una figura clave en el desarrollo del panorama artístico nacional.

Por el momento se ha dicho que su fallecimiento ocurrió en su residencia en Bogotá.

Noticia en desarrollo