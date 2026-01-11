Incendios en Patagonia argentina destruyen más de 15.000 hectáreas

Incendios forestales fuera de control en la Patagonia argentina consumieron hasta el domingo más de 15.000 hectáreas, mientras cientos de brigadistas y vecinos voluntarios intentan contener el fuego, que ya arrasó con varias viviendas y dejó un herido.

El principal foco, cerca de la localidad de Epuyén en la provincia de Chubut, ya afectó un estimado de 11.970 hectáreas, el doble de la cifra informada el sábado, según un comunicado difundido el domingo por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

En la tarde del sábado “comenzó a intensificarse la velocidad del viento reactivando varios sectores”, y las brigadas trabajaban para evitar que el fuego llegue a la usina eléctrica y a una escuela de la zona cercana al lago Epuyén, ubicado a unos 1.700 kilómetros de Buenos Aires, informó el domingo la entidad.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dijo en una entrevista radial que la situación en la zona amaneció “más tranquila” el domingo pero que “sigue siendo muy crítica”.

Los incendios se producen un año después de los peores fuegos forestales sufridos por la Patagonia en tres décadas, con 32.000 hectáreas afectadas, en una seguidilla que pone bajo presión a los sistemas oficiales y comunitarios de combate del fuego.

Torres llamó a “no relativizar nunca más la implicancia del cambio climático” y destacó que la provincia atraviesa “la peor sequía desde 1965”.

El otro gran foco activo se encuentra en el Parque Nacional Los Alerces, también en Chubut. Su extensión no fue precisada por las autoridades, aunque Greenpeace calculó que el jueves ya había superado las 1.000 hectáreas.

Además, las brigadas trabajan para mantener contenidos otros dos incendios en Chubut y Santa Cruz que ya afectaron casi 3.800 hectáreas en los últimos días, informó la Agencia Federal de Emergencias.

La entidad señaló que los operativos cuentan con más de 500 personas, entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo. El domingo se sumaron más brigadistas desde la provincia de Córdoba (centro) y el vecino Chile ofreció ayuda.

Por fuera de las instituciones, la Patagonia cuenta en la primera línea a las brigadas comunitarias, compuestas por decenas de vecinos que aprendieron a defender sus bosques y sus casas.

Un brigadista voluntario que trabajaba en la zona de Epuyén se encuentra internado en terapia intensiva en Bariloche por quemaduras graves, informaron autoridades sanitarias a la prensa local.

Unos 3.000 turistas fueron evacuados de la zona en los últimos días y al menos 10 viviendas se incendiaron, señaló Torres.