Sin control incendio forestal en Dolores, Tolima

La conflagración se presenta en la vereda San Pedro del municipio de Dolores, Tolima

Tolima

Sin control avanza un incendio forestal en zona rural del municipio de Dolores, Tolima, el cual desbordó la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

La conflagración se presenta entre las veredas San Pablo y San Pedro en una zona difícil acceso por lo que ha sido difícil determinar el área afectada.

Según Judy Bogotá, directora de gestión del riesgo del municipio de Dolores, la situación es muy compleja. Las llamas han alcanzado una altura considerable y los fuertes vientos facilitaron su propagación.

Asimismo, informó que por fortuna no hay familias cercanas a la zona de la emergencia y la misma se presenta en una región ubicada a una hora del casco urbano.

En las primeras horas de este viernes, 12 de septiembre, se hará una nueva evaluación de este incendio para poder estimar los daños y las acciones que permitan su control.

https://x.com/UltimaHoraCR/status/1966313854188536237

Asimismo, se espera el apoyo de la Gobernación del Tolima a través de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo para coordinar las gestiones con la Fuerza AeroEspacial Colombiana para el envío de un helicóptero con su sistema Bambi Bucket para adelantar algunas descargas de agua que permita sofocar las llamas.

Incendio forestal en zona rural del municipio de Dolores, Tolima

¿Cuál es el panorama en la región?

La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima reportó que en total son más de 200 hectáreas afectadas por los incendios forestales en todo el departamento y precisó que son dos los municipios que según el Ideam están en alerta roja por las conflagraciones de cobertura vegetal.

Durante los últimos días, se han reportado incendios forestales en las poblaciones de Mariquita, Natagaima e Ibagué.