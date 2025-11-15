Argentina: continúan los operativos para acabar con el fuego tras explosión en Ezeiza

Numerosos cuerpos de bomberos trabajan este sábado 15 de noviembre para extinguir el fuego en el municipio de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, a doce kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini en la localidad de Carlos Spegazzini, donde se produjo una explosión en un complejo industrial que levantó llamas de hasta 20 metros.

De acuerdo con las autoridades, los 22 heridos que dejó este incidente ya se encuentran fuera de peligro con lesiones leves.

Se prevé que las tareas de extinción del fuego se prolonguen de 24 a 36 horas más hasta que se controle por completo la propagación de las llamas, pues en cercanías de este lugar se encuentra la empresa Flamia, que almacena productos altamente inflamables. En estas actividades se concentran los cuerpos de bomberos.

El operativo, que está a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia, comprende numerosos equipos de bomberos provenientes de las localidades aledañas, además de efectivos de la Policía Federal y la Cruz Roja.

¿Qué sucedió en Ezeiza?

Según informó la municipalidad de Ezeiza, el incidente comenzó con un incendio seguido de una detonación en la planta de la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos.

Las autoridades aún investigan lo sucedido, dado que aún no existen hipótesis firmes sobre las causas de la explosión.

El fuego se extendió a empresas lindantes, algunas dedicadas a actividades similares en el manejo de químicos, como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

Pese a la preocupación inicial por las llamas de 20 metros de alto la densa nube negra registrada, la Municipalidad dice que no se detectan signos de propagación de contaminación química en el aire, ni han recibido llamados por síntomas de intoxicación de la población.

Las afectaciones trascienden a los 22 heridos por el suceso; según relataron vecinos de la zona a medios locales, la onda expansiva de la explosión generó daños en sus hogares; les rompió cristales y techos y produjo temblores, incluso a varios kilómetros de distancia.

¿Cuál es la situación en el aeropuerto de Ezeiza?

Los vuelos en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini se encuentran en su mayoría normalizados, después de demoras, desvíos y cancelaciones sufridas durante la madrugada y primeras horas de la mañana del sábado.

A su vez, el tránsito en uno de los principales accesos al aeropuerto, la autopista Cañuelas-Ezeiza, se encuentra interrumpido para facilitar el trabajo de las autobombas y del personal de emergencia.