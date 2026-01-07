Medellín: en la primera semana de enero ya son cuatro incendios ocasionados por globos y pólvora

Medellín

El DAGRD ha expresado una gran preocupación porque, en los pocos días del año 2026, ya se han reportado varios incendios en los que la mala práctica del uso de la pólvora y los globos de mecha han sido los responsables, según el registro de la entidad encargada de la atención de las emergencias en Medellín.

El director de la entidad, Carlos Ríos, manifestó que este tipo de material continúa siendo el principal causante de los incendios en época de fin e inicio de año. En los primeros días de 2026 ya son varias las emergencias atendidas por el cuerpo de bomberos.

“El balance de esta primera semana del mes de enero ya van cuatro incendios que, según la comunidad, fueron causados por pólvora y por globos de mecha. Finalizamos el año 2025, el mes de diciembre, con un total de 10 incendios causados también por pólvora y por globos de mecha. Hacemos un llamado a la corresponsabilidad”, reportó el director Ríos.

El funcionario agregó que aún queda un fin de semana y es el puente de Reyes que preocupa a las autoridades, ya que históricamente la comunidad, sin ningún escrúpulo ni respeto hacia sus semejantes, lanza los globos y quema pólvora, por lo que insiste en evitarlo y no poner en riesgo la fauna, los animales domésticos, los enseres e inmuebles de la ciudad.

“Este, el puente de Reyes también es importante el autocuidado. Si vamos a salir a zonas boscosas, evitar hacer las mal llamadas quemas controladas. Esto puede ocasionar incendios forestales”.

Finalmente, para las personas que visitarán afluentes durante este fin de semana, estar pendientes de las lluvias por el represamiento de estos. Ya que, según el SIATA, los dos primeros meses del año, es decir, enero y febrero, tendrán acumulados de lluvia importantes, especialmente en las horas de la tarde.