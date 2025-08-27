Bolivia: más de 80 mil hectáreas de reservas naturales se quemaron en agosto

Fotografía cedida que muestra a un bombero observando un incendio forestal en el parque nacional Tunari este miércoles, en Cochabamba (Bolivia). EFE/ Grupo Voluntario de Salvamento de Cochabamba

El Gobierno de Bolivia reportó que hay 89 focos de calor y dos incendios forestales en activo este miércoles, 27 de agosto.

La mayor parte de la afectación se registra en un parque nacional situado al oriente del país, muy cerca a la frontera con Brasil, donde se han quemado 70 mil de las 83.223 hectáreas afectadas por el fuego durante este mes.

Así lo confirmó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, quien aseguró que “del total de las hectáreas arrasadas por el fuego, el 80% corresponden a arbustos y pastizales, y el 20% a árboles que se pueden considerar zonas boscosas”.

Dos incendios, 89 focos de calor y 83 mil hectáreas arrasadas por el fuego en Bolivia

El parque nacional Noel Kempff Mercado, que hace parte del departamento de Santa Cruz, actualmente registra 70 mil hectáreas quemadas.

Tres de los cuatro municipios donde hay fuegos activos en Bolivia se ubican en este departamento: San Ramón, Carmen Rivero Torres y San Ignacio de Velasco. El poblado restante es Santa Rosa, en la región amazónica de Pando, al norte del país.

Los incidentes en Carmen Rivero Torres y San Ignacio de Velasco son considerados como incendios forestales.

La segunda zona más afectada es la cordillera de Sama, en la región de Tarija en el sur, lo que demuestra que los fuegos han afectado gran parte de Bolivia. Allí se reportan 6.420 hectáreas quemadas.

También, hay 4.314 hectáreas afectadas en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, nuevamente en Santa Cruz.

Justamente, el Gobierno expresa gran preocupación por el desarrollo de estas situaciones en las cercanías del parque Noel Kempff Mercado y el ANMI.

Al respecto, el viceministro Calvimontes dio más información sobre afectaciones en otras reservas naturales: “En el parque Tunari, en Cochabamba (centro), los incendios quemaron 437 hectáreas; en el parque nacional Carrasco, también en Cochabamba, hay 2.052 hectáreas afectadas, haciendo un total hasta la fecha de 83.223 hectáreas”.

Por otro lado, 37 de los 89 focos de calor se registran en Santa Cruz. Los departamentos que le siguen en este sentido son Pando, con nueve, y Cochabamba, con dos. Estos focos son atendidos por equipos de primera respuesta y 1.346 militares, según el Gobierno.

Incendios en Bolivia: el recuerdo de un “desastre nacional” el año pasado

El viceministro agregó que “los parques y reservas naturales son los más afectados. Sin embargo, en comparación con 2024 estamos lejos de alcanzar esas cifras”.

El año pasado, los incendios arrasaron más de 12 millones de hectáreas y dejaron a este país con “la mayor crisis ambiental” de su historia, en tanto que no podrá recuperar lo que se perdió en más de cuatro meses de intensas quemas en bosques, pastizales y reservas naturales.

En septiembre del año pasado Bolivia declaró “desastre nacional”, debido al impacto de los incendios y la ayuda que recibió de otros países para sofocarlos.

Cabe señalar que Latinoamérica registró una cifra récord de 6,7 millones de hectáreas de selva tropical arrasadas por el fuego en 2024, según datos del World Resources Institute.

Bolivia fue el segundo país de la región que más bosques perdió, con un total de 1,5 millones de hectáreas, sólo por detrás de Brasil (aproximadamente 2,8 millones de hectáreas quemadas).

Los incendios en Latinoamérica en 2024 emitieron 4,1 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, liberando más de cuatro veces las emisiones de todos los vuelos en el mundo en 2023.

De vuelta a la actualidad, el Gobierno boliviano declaró hace una semana la “emergencia nacional” con el propósito de agilizar la coordinación interna y la llegada de apoyo internacional para combatir los incendios forestales.

Los incendios son un problema recurrente en Bolivia y se atribuyen sobre todo a los ‘chaqueos’ o quemas controladas autorizadas para preparar los suelos para la siembra y el pastoreo.