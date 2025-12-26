Dos incendios en Santander marcan el inicio de la temporada de menos lluvias

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dos incendios, uno forestal y otro estructural, encendieron las alertas en Santander.

Justo cuando el departamento empieza a sentir los efectos de la temporada de menos lluvias.

Lea también: Incendio en el centro de Bucaramanga deja a comerciantes afectados con pérdidas millonarias

El primero se registró en la vereda San Miguel de Piedecuesta, donde un incendio forestal se mantuvo activo en zona rural. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, con apoyo de la Defensa Civil, Ponalsar y la comunidad, y alcanzó un 95 % de control, evitando que las llamas se extendieran a otras áreas.

Lea recomendamos: El 43% de los damnificados por el incendio en el 12 de octubre en Bucaramanga son menores de edad

Casi al mismo tiempo, en Sabana de Torres, se presentó un incendio estructural que afectó tres viviendas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Para las autoridades, no se trata de hechos aislados. Eduard Sánchez, director de la Unidad de Gestión del Riesgo en Santander, explicó que estos casos se dan en un momento crítico: el inicio de un periodo con altas temperaturas y menos lluvias, condiciones que aumentan la probabilidad de incendios tanto en zonas urbanas como rurales.

Le puede interesar: Chispas en poste de energía sería la causa de incendio en el barrio Porvenir de Bucaramanga

“El departamento está entrando en una etapa en la que cualquier descuido puede generar una emergencia”, señaló el funcionario, al advertir que acciones humanas como arrojar colillas de cigarrillo o realizar quemas sin control representan un riesgo mayor en este escenario climático.

Las autoridades mantienen seguimiento a las zonas afectadas y advierten que, con la llegada de la temporada seca, la prevención será clave para evitar nuevos incendios en Santander