Por millonarias deudas de EPS, Hospital Manuel Uribe Ángel cerró 35 camas de UCI y hospitalización

Envigado, Antioquia

La grave crisis financiera que atraviesa el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado obligó al cierre de 35 camas, entre ellas 25 de hospitalización y 10 de cuidados intensivos, como consecuencia de una deuda acumulada de 141 mil millones de pesos por parte de las EPS.

El hospital informó que la falta de pago de EPS como Nueva EPS, Savia Salud, Coosalud y Sanitas, llevó a la institución a tomar decisiones para evitar el colapso de los servicios. Tras la reducción, el hospital quedó con 282 camas de hospitalización y 24 camas de UCI.

“El hospital no ha cerrado servicios, ha disminuido la capacidad en el servicio de hospitalización concretamente, todo por las millonarias deudas de la EPS. ¿Por qué no me giran por un servicio prestado cuando tengo todas las facturas radicadas? ¿Por qué? Nos hacemos todos la misma pregunta”, confirmó la gerente del hospital, Martha Lucía Vélez,

La crisis también impactó al personal. La reducción de camas implicó que 55 trabajadores no tuvieran renovación de contrato, quedando la institución con una planta de 1.047 personas, entre colaboradores y especialistas. Además, por primera vez en sus más de 40 años de historia, el hospital cerró 2025 con retrasos en el pago de primas, retroactivos y salarios.

Inyección de recursos

Para mitigar la situación, en enero la Alcaldía de Envigado giró 5 mil millones de pesos, que ya suman a más de 25 mil millones aportados en su administración, recursos que permitieron ponerse al día parcialmente con el personal. Sin embargo, el hospital aún adeuda 3.800 millones de pesos por concepto de retroactivos del aumento salarial, servicios e impuestos.

“Muy seguramente nos tocará, digamos, mandar otros recursos que ya tendremos que mirar qué obra aplazamos, qué programa movemos para poderle garantizar y apoyar al hospital porque entendemos que el hospital es el corazón de la ciudad”, indicó el alcalde de Envigado, Raúl Cardona, agregando que los contratistas de la administración municipal solo podrán firmar contrato hasta final de mes, para iniciar sus labores en febrero.

El hospital Manuel Uribe Ángel necesita alrededor de 16 mil millones de pesos mensuales para operar con normalidad, cubrir nómina, honorarios médicos, medicamentos, insumos y compromisos financieros.

A esta situación se suma una deuda de 75 mil millones de pesos con proveedores, lo que ha generado dificultades en el abastecimiento de algunos insumos y ha obligado a diferir cirugías electivas.

El hospital hizo un llamado urgente a las EPS para que cancelen las deudas pendientes y advirtió que, de no mejorar el flujo de recursos, la capacidad asistencial del hospital podría seguir afectándose para pacientes del Valle de Aburrá y municipios del Suroeste de Antioquia.