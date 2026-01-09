Cerros tutelares en Medellín: llamado a preservar la biodiversidad y evitar impactos ambientales

Medellín

Durante 2025, la Alcaldía de Medellín avanzó en la restauración de 2,2 hectáreas en estos ecosistemas estratégicos, mediante acciones de recuperación ecológica, conservación y procesos de sensibilización con las comunidades aledañas.

Con el inicio del año y el aumento de visitantes a los cerros tutelares de Medellín, el Distrito reiteró el llamado a disfrutar estos espacios naturales de manera segura, consciente y respetuosa con el ambiente y la fauna silvestre.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, destacó que “los cerros tutelares son uno de los grandes tesoros naturales de Medellín y su protección depende tanto de la acción institucional como del compromiso ciudadano”.

Asimismo, se recomienda mantener un ambiente tranquilo durante las visitas, evitando el uso de parlantes y ruidos fuertes, con el fin de garantizar una experiencia segura tanto para los visitantes como para las especies que habitan en estos territorios.

En relación con las mascotas, el Distrito recordó que en áreas naturales y espacios públicos deben portar traílla y, en el caso de razas potencialmente peligrosas, bozal, con el fin de prevenir incidentes y proteger especies locales como las zarigüeyas.

Se recomienda que durante los viajes por carretera, se hagan pausas para hidratar y permitir que nuestros animales hagan sus necesidades fisiológicas sin problema. El arnés y el huacal son totalmente necesarios para la comodidad de todos, incluyendo la del animal.