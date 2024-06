Denuncian largas esperas y falta de atención en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado

Envigado, Antioquia

A Caracol Radio llegó la denuncia de pacientes y acompañantes del Hospital Manuel Uribe Ángel, en el municipio de Envigado, los cuales manifestaron su preocupación y alegaron haber sufrido largas esperas al solicitar atención medica en urgencias para ellos o para sus familiares en dicho centro de salud en el sur del Valle de Aburrá. Agregan que, por la supuesta falta de atención, la sala de urgencias del hospital sobrepasó su capacidad de pacientes que solicitanban la revisión de los profesionales en la salud.

Así lo manifestó Gloria Cano, quien según dijo, acompañó a su esposo por complicaciones médicas, y luego de cerca de 13 horas esperando, no han encontrado atención: “ hasta acá lo traje con fiebre, la cual ya se le quitó, como dice el dicho, mientras que me la atendían acá . No me le han dado una pastilla. Ya como salió un médico y dijo echando pues disque los del prioritario. Le dije: mira, él está aquí de las nueve de la mañana y no me lo han atendido. Dijo: no, a él se le va a atender señora, pero esperemos de seis a ocho horas y yo: más de lo que yo esperaba acá todo el día”.

Olivia Cecilia Galeano es otra de las afectadas que llegó a las 6 de la mañana al hospital acompañando a su hija: “Estoy muy desilusionada porque desde las seis de la mañana y aquí nada que atienden la gente. Estoy aquí en el hospital porque traje a mi hija con un dolor en el pecho y la presión en cero, como dice el cuento, y mire la hora y nada. Que esperemos, que esperemos, porque no hay sistema. Y esto está colapsado aquí”.

Una de las pacientes, quien solicitó que su identidad fuera reservada, dijo que desde el hospital les indican que el tiempo de espera para la atención es de 10 a 12 horas, estas son sus palabras : “No es justo que hayan personas acá desde las 8, 9, 10, 12 del día y todavía sin atendernos. Y vengan a decirnos a nosotros, después de que me hicieron el triaje, a personas mayores adultas de 87, 83 y 75 años y hasta bebés, decirles que, en 10, 12 horas nos estarán atendiendo. Y eso sí hay sistema, porque el sistema está caído. ¿Qué clase de servicio está prestando el Hospital Manuel Uribe Ángel?”.

Caracol Radio contactó al Hospital Manuel Uribe Ángel para conocer su versión de los acontecimientos en el establecimiento hospitalario. El doctor Jovanny Garcés, Jefe del servicio de Urgencias y vocero del Hospital Manuel Uribe Ángel, explicó que la situación en el centro hospitalario es la misma que en muchos servicios de urgencia en el Valle de Aburrá, esto agregó: “Estamos en una emergencia funcional por alta afluencia de pacientes con patologías críticas. Varios pacientes vienen con enfermedades crónicas que no han sido atendidos de manera ambulatoria que finalmente hace que su estado de salud se deteriore con un número mayor de pacientes que consultan habitual, ¿cierto? Podemos hablar de un incremento hasta en el 40% en el día de hoy. Los pacientes vienen más complejos y con una patología de mayor complejidad, lo que demanda mayor tiempo del personal en la atención y más recursos para la atención de esos pacientes”.

Indicó que, en el día, han recibido 130 pacientes cuando su promedio de atención en urgencias es de 100. Además, alegó que dicho hospital recibe las urgencias de varios municipios del sur. Estas son sus palabras: “tenemos una gran influencia de todos los municipios del sur, hay muchos hospitales en el sur que son de baja complejidad, entonces consultando en nosotros porque los pacientes están complicados o los apoyamos con las remisiones y hay otros municipios que tienen muchas más dificultades con la atención, entonces los pacientes terminan migrando hacia el municipio de Envigado y ese es otro factor que contribuye a que se congestione más el servicio porque estamos soportando no solamente lo de Envigado, sino parte del área metropolitana, incluso pacientes que se vienen de Medellín buscando la atención porque pues los servicios de urgencias de toda la ciudad están en las condiciones muy parecidas”.

Le puede interesar: ¿Por qué el gobierno de Quintero deterioró la calidad de vida y la confianza en Medellín?