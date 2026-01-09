Mejores CDT de enero 2026: invierta su primera quincena ¿Cuál es el mejor?

A inicios de este 2026 uno de los propósitos de varias personas es ahorrar, y una de las mejores alternativas es el invertir el dinero a ciertos plazos, una de las opciones que no solo brinda seguridad y estabilidad es el Certificado de Depósito a Término conocido popularmente como CDT.

Los CDT son una herramienta financiera que están a disposición en diferentes entidades bancarias y cooperativas, esta es relevante debido a que permite a los inversionistas obtener una ganancia fija al momento de depositar su dinero por un periodo de tiempo ya acordado.

¿Qué es un CDT y cómo funciona?

Los CDT exactamente son contratos financieros donde una persona deposita una suma de dinero en una entidad bancaria durante un tiempo específico, esto con el objetivo de mantener el dinero inmovilizado, cabe resaltar que este no se retira antes de la fecha establecida.

Al tener dicho acuerdo, el banco o la cooperativa le ofrecerá a la persona una tasa de interés fija. Por lo que, al finalizar el plazo no solo recibirá el dinero invertido, sin también los intereses generados, una manera sencilla y segura de ahorrar.

¿Cuál es el mejor plazo para un CDT en Colombia?

Según lo explica el portal digital ‘MejorCDT’ el tiempo mínimo para iniciar a invertir en un CDT en Colombia es de 30 días, si bien este tiempo puede varias dependiendo del centro financiero. Sin embargo, cuando se trata de un plazo máximo, se suelen establecer tiempos entre 3 y 4 años.

No obstante, en cuanto cuál es el mejor plazo para un CDT se ha de recomendar evaluar primer monto de dinero, en varias entidades suelen tener un mínimo de inversión desde los $50.000, aunque cabe resaltar que, esto se fue diferir según lo que indique el CDT, por lo que es recomendable consultar directamente con el banco.

¿Cuál es el mejor CDT en enero 2026?

El movimiento de los CDT suele cambiar cada mes según las estadísticas, sin embargo, durante este enero de inicio de 2026, varios bancos han planteado las diferentes tasas de interés, por lo que la web de MejorCDT, ha indicado que, al momento de elegir la entidad con la mejor rentabilidad disponible en el momento puede significar una diferencia importante en las ganancias.

Razón por la que, ha de indicar cuáles son las mejores tasas para este mes de enero:

Mejores CDT en enero a 2 años (720 días)

KOA: 11%

CrediFamilia_ 10.25%

Ban100: 10.05%

Mejores CDT en enero a 1 años (360 días)

KOA: 11%

CrediFamilia: 10.15%

Ban100: 9.95%

Mejores CDT en enero a 9 meses (270 días)

KOA: 10.15%

CrediFamilia: 10%

Ban100: 9.95%

Mejores CDT en enero a 6 meses (180 días)

KOA: 10.1%

CrediFamilia: 9.75%

Ban100: 9.65%

Mejores CDT en enero a 3 meses (90 días)

IRIS: 9.05%

BancoW: 8.9%

Conltedinanciera: 8.70%

