Salud 2026: Estas son las nuevas tarifas de cuotas moderadoras y copagos en las EPS

Con el inicio del nuevo año, los afiliados al sistema de salud en Colombia deben prepararse para el ajuste en los pagos compartidos. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Circular Externa 048 del 31 de diciembre de 2025, oficializó las tarifas de cuotas moderadoras y copagos que regirán durante 2026.

A diferencia de años anteriores, este ajuste no depende directamente del incremento del salario mínimo, sino que se rige por la Unidad de Valor Básico (UVB). Este mecanismo busca indexar los costos de manera técnica, basándose en la variación del costo de vida y el IPC certificado por el DANE.

Le puede interesar: Remate en Alkosto 2026: Descuentos de hasta el 60 % en electrodomésticos, tecnología y mercado

¿Cuál es el valor de la UVB en 2026?

Para este periodo, el Ministerio de Hacienda fijó el valor oficial de la Unidad de Valor Básico en $12.110. Con esta cifra como base, se realizaron los cálculos para determinar lo que cada ciudadano debe pagar por servicios o actividades de salud. Este cambio asegura que los valores se actualicen de forma uniforme en todo el país sin verse afectados por las fuertes alzas salariales.

Le puede interesar: Subsidio escolar 2026: ¿Cómo reclamar bonos en Compensar, Colsubsidio y Cafam?

Así quedan las cuotas moderadoras en el Régimen Contributivo

Si usted es un cotizante o beneficiario en el régimen contributivo, el valor de su cuota moderadora dependerá de su nivel de ingresos mensuales. Según las fuentes, los valores aproximados para 2026 son los siguientes:

• Ingresos menores a 2 SMLMV: La cuota moderadora será de aproximadamente $5.000.

• Ingresos entre 2 y 5 SMLMV: Deberá pagar cerca de $20.100 por servicio.

• Ingresos mayores a 5 SMLMV: El valor asciende a aproximadamente $52.800.

Es importante resaltar que para los afiliados al régimen subsidiado no se cobran cuotas moderadoras.

Le puede interesar: ¡OJO! Sisbén vuelve a cambiar: nueva clasificación afectará los subsidios y Prosperidad Social

Copagos y topes máximos

Los copagos representan una parte del costo del servicio recibido y también han sido actualizados para 2026. El Ministerio mantuvo los porcentajes de cobro según el ingreso, pero estableció límites máximos para evitar cobros excesivos por evento o por año calendario.

Topes máximos por evento en el régimen contributivo:

• Menos de 2 SMLMV: Hasta $373.715.

• Entre 2 y 5 SMLMV: Hasta $1.497.644.

• Más de 5 SMLMV: Hasta $2.995.409.

En el caso del régimen subsidiado, aunque no hay cuotas moderadoras, los copagos persisten y no podrán superar el 10 % del valor del servicio. El tope máximo por evento para este grupo quedó fijado en $651.155.

Nota de interés: Esta es la planta que tiene más potasio que el banano: médicos revelan que ayuda a dormir

¿Desde cuándo aplican estos precios?

Las nuevas tarifas entraron en vigencia el 1 de enero de 2026. Su cumplimiento es obligatorio para todas las EPS y entidades prestadoras de servicios de salud en el territorio nacional. El objetivo de estas actualizaciones es mantener reglas claras y asegurar que los cobros sean proporcionales a la capacidad económica de los usuarios.

Nota en tendencia: Horóscopo 2026: predicciones para cada signo del zodiaco, ¿Cuáles serán los más afortunados?