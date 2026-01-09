Benedetti anticipa cuando llegará a Colombia la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez

Luego de que el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) confirmara este jueves que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará Colombia para sostener una reunión con el presidente Gustavo Petro que tiene como objetivo “avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación en Venezuela”. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio algunos detalles sobre cuando se dará encuentro.

En una entrevista con la revista SEMANA, Benedetti, señaló que la visita podría ocurrir en aproximadamente 15 días.

“Sería dentro de 15 días, en menos de 15 días ella estaría aquí en Colombia, estaría en Bogotá”, dijo el funcionario al medio de comunicación.

Sobre la posible reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos ante esta reunión, Benedetti indicó que aún no hay una postura oficial publicada y que el papel de Washington es relevante dado el actual contexto internacional.

“Falta ver qué dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre qué piensa de esa intermediación. Hasta que ellos no digan, porque es obvio que ellos tienen que estar en la mesa de negociación” agregó el ministro.

La visita se da en un contexto de intensas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro, un hecho que ha generado un amplio debate internacional sobre la situación política en el país vecino.