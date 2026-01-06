Historias de migración y esperanza: venezolanos a la expectativa del destino de su país

Armenia

En Armenia, cientos de historias de migración se tejen cada día, marcadas por la esperanza, el esfuerzo y la resiliencia. Caracol Radio conversó con tres ciudadanos venezolanos que hoy construyen un nuevo camino lejos de su país, pero con la firme convicción de salir adelante.

Katherin es una de esas voces que reflejan la realidad de miles de migrantes venezolanos. Su historia está marcada por la decisión de salir de Venezuela en busca de mejores oportunidades. Abandonó su país hace cuatro años y emprendió su camino migratorio el 22 de octubre de 2021, motivada por la difícil situación económica, social y política que enfrentaba Venezuela.

Katherin afirma que la reciente noticia sobre la captura del presidente Nicolás Maduro le generó sentimientos encontrados. Por un lado, asegura que sintió alivio, interpretándolo como un avance hacia la libertad; sin embargo, también expresó temor e incertidumbre, pues considera que el mismo gobierno continúa en el poder. “Se lo llevaron, pero todo sigue igual”, señaló.

Por su parte, Krisell también comparte una experiencia distinta, pero igual de significativa. Dejar atrás su país no fue una decisión fácil. Hace cinco años tuvo que despedirse de sus seres queridos, abandonar una vida construida durante años y comenzar desde cero en un lugar desconocido. En Venezuela cursó dos años de la carrera de Medicina, un proyecto que tuvo que dejar inconcluso a causa de la situación del país.

Hoy, Krisell sueña con regresar a Venezuela para reencontrarse con su familia y anhela que su hija pueda crecer en su tierra natal, rodeada de sus raíces y su cultura. Frente a la noticia relacionada con el presidente Nicolás Maduro, asegura que sintió alegría; sin embargo, también reconoce que, para quienes conocen de cerca la realidad que ha atravesado el país, la situación sigue siendo la misma. “El país continúa igual”, afirmó.

Finalmente, el relato de José Herrera evidencia los sacrificios que implica dejar el hogar, la familia y el país de origen. Salió de Venezuela en el año 2017, donde junto a su familia tenía un negocio de panadería que debieron abandonar debido a la situación del país.

En Armenia, José ha construido su propia historia, enfrentando los desafíos de empezar de nuevo lejos de casa. Aunque hoy permanece atento a lo que pueda suceder en Venezuela, mantiene viva la esperanza de que su país mejore y, con fe, sueña con algún día regresar.

Historias como las de Katherin, Krisell y José reflejan la realidad de miles de migrantes que hoy hacen parte del tejido social del Quindío. Aunque hoy han logrado construir una nueva vida lejos de su tierra, los tres permanecen atentos a lo que pueda suceder con la situación actual de su país. Con esperanza, cautela y fe, esperan que los cambios que anhelan se conviertan en una realidad que les permita, algún día, volver a casa o reencontrarse con sus familias.