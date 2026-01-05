Gobierno de Petro ha cerrado puertas a la regulación migratoria de venezolanos: Director Colvenz

Crece la incertidumbre sobre una posible gran migración de venezolanos hacia su país, luego de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado por el gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, en 6AM de Caracol Radio, estuvo Andrés Soto, quien es director ejecutivo de la Corporación Colonia Venezolana en Colombia (Colvez); afirmó que a nivel político hay cosas por definirse y aumenta la incertidumbre.

“No es momento de que las personas tomen la decisión de devolverse a la ligera a Venezuela, es un proceso largo y complejo, ya que es necesario ver cómo se desenvuelve todo” afirmó Soto.

El director de Colvenz afirmó que, en el caso hipotético de que María Corina se hubiese hecho cargo del gobierno de Venezuela, seguramente varios considerarían devolverse a su país, “pero no a la ligera”

Por otro, lado recordó que son 27 años de desmantelamiento del gobierno chavista, de las instituciones en el que: “El Estado ha sido penetrado hasta lo más profundo por las mafias y grupos criminales”

Condición migratoria de venezolanos en Colombia

En Colombia hay cerca de 3 millones de venezolanos y en su gran mayoría se encuentran regularizados por el estatuto temporal de protección, una medida que se reguló en el gobierno del entonces presidente Duque.

Sin embargo, actualmente 500 mil venezolanos permanecen en condición irregular en Colombia: “El gobierno de Gustavo Petro ha cerrado de manera silenciosa todas las puertas a esos mecanismos de regulación migratoria” enfatizó Andrés Soto.

En este orden de ideas, el director de Colvenz, enfatiza que estas personas que no cuentan con una regularización sí están esperando una solución pronta, para que, en caso de que no se abra la puerta en Colombia, puedan volver a Venezuela.

Por otro lado, destacó que quienes ya se encuentran con toda la regularización en Colombia y tienen un tipo de estabilidad pensarán con más calma tomar una decisión de este tipo.

Digamos, hoy tenemos dificultades para el acceso a visas, no tenemos muchos mecanismos a los cuales los venezolanos puedan acceder para regularizar su situación migratoria; incluso se les piden documentos como si en Venezuela ya la situación fuera normal y que fuera un país donde todas las instituciones funcionan sin)ningún inconveniente.