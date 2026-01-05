Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y personas cercanas, tras captura en Venezuela

El Consejo Federal de Suiza anunció este 5 de enero la congelación inmediata de los activos de Nicolás Maduro y personas cercanas a él en Suiza. La medida, de acuerdo con las autoridades, buscan prevenir una fuga de capitales en medio de su captura, además es adoptada como una acción para proteger los recursos que podrían haber sido adquiridos de manera ilícita.

Esta decisión se conoce dos días después de que Nicolás Maduro fuera arrestado en Caracas y trasladado a Estados Unidos. Suiza califica la situación como “inestable y se prevén diversos escenarios en los próximos días y semanas. Suiza sigue de cerca la situación en Venezuela. Ha instado a la distensión, la moderación y el cumplimiento del derecho internacional, incluida la prohibición del uso de la fuerza y ​​el principio de respeto a la integridad territorial“.

De acuerdo con las autoridades, esta medida no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano, se dirige exclusivamente en Maduro y en las personas vinculadas a él.

Además, aclaran que: “Las razones de la caída del poder de Maduro no son determinantes para la congelación de activos en virtud de la FIAA. Tampoco lo es la cuestión de si dicha caída se produjo de forma legal o en violación del derecho internacional. El factor decisivo es que se ha producido una caída del poder y que ahora es posible que el país de origen inicie procedimientos legales en el futuro con respecto a los activos adquiridos ilícitamente”.

El Consejo Federal explicó que esta congelación de activos podría facilitar procedimientos de cooperación judicial internacional y advierten que: “En caso de que se compruebe que los fondos fueron obtenidos de manera ilícita, Suiza se compromete a trabajar para que estos recursos beneficien al pueblo venezolano. La medida entra en vigor de manera inmediata y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, salvo que se disponga lo contrario”.