“Existe amenaza real de una acción militar estadounidense contra Colombia”: Gustavo Petro

El diario El País América entrevistó al presidente Gustavo Petro, días después de la intervención en Venezuela, en la que capturaron a Nicolás Maduro y de las constantes amenazas por parte del presidente estadounidense Donald Trump. De acuerdo con el periódico global el presidente colombiano “pensaba esta semana que en cualquier momento una fuerza de asalto podía aterrizar en la azotea de la Casa de Nariño, la residencia presidencial colombiana, y llegar hasta su despacho. En el Palacio no tiene un búnker al que correr a esconderse, como intentó hace una semana Nicolás Maduro antes de que lo capturaran y lo subieran a un helicóptero que cruzó la noche de Caracas, rumbo a Estados Unidos", narraban.

Las declaraciones de Donald Trump durante la última semana, quien lo ha insultado públicamente y le retiró la visa estadounidense, alimentaron notablemente el miedo del colombiano. Petro, según su entorno, “se aferraba al pueblo como escudo frente al ejército con mayor capacidad de fuego de la historia y a la espada de Simón Bolívar, guardada como una reliquia cerca de él”.

La conversación con Trump marcó un giro inesperado, ambos mandatarios hablaron durante más de una hora, al terminar se mostraron satisfechos por la charla y se despidieron de forma amigable. En la entrevista con El País América reconoció coincidencias con Trump en temas como la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de una transición política en Venezuela que termine en elecciones libres.

Estas fueron alguna de las preguntas realizadas por el diario El País:

Pregunta. ¿Temió de verdad correr la misma suerte de Maduro?

Respuesta. Indudablemente. Nicolás Maduro o cualquier presidente en el mundo puede ser extraído si no concuerda con ciertos intereses.

P. ¿Se ha diluido la amenaza?

R. Creo que se congeló, pero puedo equivocarme. No supimos qué acción militar se planificaba, solo que había una en curso.

P. ¿Cómo fue ese diálogo?

R. La conversación consistió en que yo pudiera exponer mi opinión. Él solo había recibido informaciones de la oposición vía el Estado de Florida —donde se encuentra el ala republicana más radical—. Esa oposición miente sobre nuestra lucha contra el narcotráfico. Usted lee lo que dice Álvaro Uribe (expresidente colombiano) y prácticamente viene a defender que nos ataquen.

P. También ha hablado con Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela en ausencia de Maduro. ¿Cuál es su margen de maniobra teniendo encima a Trump, que dice encontrarse “a cargo” de Venezuela?

R. Soy amigo de ella. Está presionada desde afuera y desde adentro. La acusaron de ser la traidora. Ella ve la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana, pero su tarea central debería ser unir al pueblo de Venezuela. Si el pueblo se divide, habrá colonización. Si se une y busca una salida política al problema evidente que hay, puede avanzar.

P. ¿Teme ahora que Diosdado Cabello sea un elemento desestabilizador dentro del propio Gobierno?

R. Todas las fuerzas políticas que hay en Venezuela actualmente deben existir. Eliminar unas por vías violentas traerá más violencia.

P. Entre esas fuerzas está María Corina Machado, la líder de la oposición.

R. Tiene que cambiar su discurso. Todo lo que ha hecho ahora es equivocado, incluido ganar el premio Nobel a Trump.

P. ¿Cuándo va a venir Delcy Rodríguez a Bogotá?

R. Me ha pedido dos semanas. Necesita ver qué está pasando en su propio país y no equivocarse.

P. ¿Y usted cuándo va a ir a la Casa Blanca?

R. Primero irán los cancilleres a Washington a cuadrar el día.

Entrevista con la BBC

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo creer que existe una “amenaza real” de una acción militar estadounidense contra Colombia después del ataque y captura de Nicolás Maduro en Venezuela

En declaraciones a la BBC, Petro afirmó que Estados Unidos trata a otros países como parte de un “imperio” y señaló que la primera potencia global corre el riesgo de pasar de “dominar el mundo” a quedar “aislado”.

En su entrevista, Petro reveló que la conversación que tuvo con Donald Trump duró cerca de una hora y que buena parte de la conversación fue “ocupada por mí”.

Sobre la potencial amenaza de Estados Unidos sobre Colombia, Petro dijo que la posibilidad de eliminar los riesgos “depende de las conversaciones en curos” y dijo que aun no piensa cómo sería la defensa del país en caso de un ataque.

“Preferiría que se tratara de diálogo(...) pero la historia de Colombia muestra cómo ha respondido frente a grandes Ejércitos. No se trata de enfrentar a un gran Ejército con armas que no tenemos. Ni siquiera contamos con defensas antiaéreas. En cambio, confiamos en las masas, en nuestras montañas y en nuestras selvas, como siempre lo hemos hecho”, señaló.

Petro también aprovechó la entrevista para criticar la política migratoria de EE.UU. y acusó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de actuar como “brigadas nazis”.

“(ICE) ha llegado a un punto en el que ya no solo persigue a latinoamericanos en las calles, lo cual para nosotros es una afrenta, sino que también mata a ciudadanos de Estados Unidos”, dijo el mandatario.