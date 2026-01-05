Más que cupos: Antioquia refuerza estrategia para sostener a los estudiantes en el sistema educativo

Antioquia

A partir del 13 de enero de 2026, la Gobernación de Antioquia abrirá oficialmente el proceso de matrículas para estudiantes de primera infancia, básica y media en los 116 municipios no certificados del departamento, con una proyección de 381.147 estudiantes en el sector oficial.

La medida busca garantizar que ningún niño, niña o adolescente quede por fuera del sistema educativo, en un contexto en el que la permanencia escolar sigue siendo uno de los principales retos en las zonas rurales y dispersas del departamento.

Según la Secretaría de Educación, el calendario académico iniciará el 19 de enero y finalizará el 29 de noviembre de 2026.

El secretario de Educación de Antioquia, Adrián Alexander Castro Alzate, hizo un llamado directo a las familias para que realicen el proceso de manera oportuna y sin intermediarios.

“Hacemos una invitación muy especial a todos los padres de familia del departamento de Antioquia para que matriculen a los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo de nuestro departamento”, señaló.

Además del acceso, la administración departamental anunció el fortalecimiento de programas estratégicos para reducir la deserción escolar, una problemática que se agudiza por factores como la pobreza, las distancias entre veredas y cabeceras municipales y las dificultades de movilidad.

Entre las estrategias priorizadas están el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar, la jornada extendida, la media técnica y otros programas orientados a mejorar las trayectorias educativas.

“Tenemos un compromiso muy grande desde la Secretaría de Educación y es poder fortalecer el PAE, la alimentación escolar, el transporte escolar, la media técnica y la jornada extendida, porque son vitales para garantizar la permanencia de los estudiantes”, explicó Castro.

El proceso de matrícula es completamente gratuito. Los padres o acudientes deben acercarse a la institución educativa más cercana con el documento de identidad del estudiante, el certificado de estudios del año anterior y, en caso de discapacidad o trastornos del aprendizaje, el respectivo certificado médico. Para resolver inquietudes, la Secretaría de Educación habilitó el correo simatantioquia@antioquia.gov.co