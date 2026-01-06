En Armenia falta el 10% de los estudiantes proyectados por matricularse en los colegios públicos

Armenia

En Armenia, se reinició el proceso de matrículas en las instituciones educativas públicas, aún falta el 10% de los estudiantes por matricularse

La Secretaría de Educación de Armenia reabrió desde el 5 de enero el proceso de matrículas en 28 instituciones educativas oficiales, con el propósito de lograr una cobertura del 100 % para los 34.301 cupos proyectados para la vigencia 2026.

De acuerdo con el análisis del Ministerio de Educación Nacional, en la capital quindiana ya se ha logrado un 89 % de matrícula para este año y por eso se invita a los padres de familia que aún no han cumplido con este proceso, a que se acerquen durante la presente semana a la IE más cercana a su residencia para que garanticen el plan formativo académico de sus hijos.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario de educación municipal Antonio José Vélez que explicó “estamos informando oficialmente nuestra apertura del proceso de matrículas para nuestras instituciones educativas en el municipio de Armenia.

Recordamos que el año pasado culminamos satisfactoriamente, fuimos la primera entidad territorial, consolidando el 86% de la matrícula de la ciudad. Agradecemos el compromiso no solo de las instituciones educativas, de sus directivos, docentes, administrativos, sino también el compromiso de los padres y acudientes que pudieron dejar definida la situación y garantizando el cupo de sus los niños, niñas y jóvenes de la ciudad en las 28 instituciones educativas.

En esta semana que iniciamos y queremos invitar a aquellos padres y acudientes que no cuentan aún con cupo. Recordarles que en las 11 comunas el municipio de Armenia ofrece servicio educativo.

Algunas instituciones ya no cuentan con cupos gracias a, digamos, a la demanda que tienen instituciones como el CASD, la Normal Superior, Teresita Montes, Laura Vicuña.

Ellos ya lograron dejar el 100% de la matrícula definida desde el mes de noviembre del año pasado y tenemos cupos disponibles dependiendo también los grados en las restantes instituciones educativas oficiales.

Estamos muy atentos para que desde la secretaría podamos prestar el apoyo y brindar la orientación al padre, familia, la cuñada, el cuidador que así lo requiera y esperamos que se puedan garantizar en esta semana el proceso de la matrícula para que iniciemos clases en 15 días cuando ya tengamos nuevamente a nuestros estudiantes en las aulas, podamos tener, la garantía de la educación que ellos se merecen.

Recordamos que desde el municipio de Armenia estamos ofertando el nivel de preescolar en más de la mitad de las instituciones, es decir, grados prejardín, jardín y transición, niños desde los 3, 4, 5 años.

También le recordamos que estamos garantizando el programa de alimentación escolar y todo lo que tiene que ver con la normalidad de las clases a partir del momento en que los estudiantes ingresen a final de enero a sus clases