Tecnología con propósito: el nuevo horizonte de la educación en Colombia

En un nuevo episodio del videopodcast de El Futuro de la Educación en Colombia, el rector de la Fundación Universitaria del Área Andina, José Leonardo Valencia, se refirió a los desafíos y oportunidades que enfrentan las universidades en medio de la revolución digital.

Durante la conversación, Valencia explicó que el verdadero reto no está en limitarse a incorporar herramientas como la inteligencia artificial, sino en mantener el enfoque humano dentro de los procesos educativos. “La tecnología debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la tecnología”, señaló, al destacar la importancia de formar desde los valores, la ética y el pensamiento crítico.

El rector también se refirió a la necesidad de fortalecer la conexión entre academia y sector empresarial con programas que respondan a las nuevas demandas del mercado laboral. En este sentido, resaltó la relevancia de la formación continua, las microcredenciales y la educación virtual para que más personas accedan al conocimiento y se mantengan actualizadas.

Finalmente, insistió en que el país debe avanzar hacia una normativa educativa más flexible y moderna, que reconozca las competencias más allá de los títulos. Para Valencia, el futuro de la educación depende de un equilibrio entre innovación tecnológica, pertinencia laboral y humanismo digital.

Aquí el capítulo completo: