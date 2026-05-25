Fue extendida la calamidad pública en Santander

Bucaramanga

Desde noviembre del 2025 había sido declarada la calamidad pública en Santander para atender de manera urgente las emergencias que ocasionaban las fuertes lluvias en gran parte del departamento y ahora, el comité de gestión del riesgo en unanimidad decidió extender esa medida por seis meses más.

De acuerdo a lo indicado por Eduard Sánchez, jefe de la oficina de gestión del riesgo de Santander, “esto nos permitirá tener 6 meses más para ampliar nuestro plan de acción específico de recuperación temprana dentro de las afectaciones que nos ha dejado la temporada de lluvias y poder terminar y materializar cada una de las acciones, de las obras y demás que se vienen desarrollando”.

Además, confirmó que desde la oficina de gestión del riesgo se preparan también para la temporada seca ocasionada por el fenómeno del niño que incluso ya empieza a dejar afectaciones en algunos municipios que registran desde ya desabastecimiento de agua.

“A hoy tenemos tres municipios que ya han empezado a presentar problemas por desabastecimiento de agua. Esta calamidad pública será fundamental para generar las herramientas dentro del marco de la ley 1523 y poder tener los recursos y poder tener los mecanismos que permitan actuar de manera pronta, oportuna y que permita gestionar a nivel nacional las diferentes afectaciones que pueda generar en los efectos negativos del fenómeno del niño”, agregó Sánchez.