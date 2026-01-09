Por segundo año consecutivo, Bucaramanga registró la inflación más alta del país

Bucaramanga, Santander

Bucaramanga volvió a ubicarse como la ciudad con la mayor variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia, consolidando esta tendencia por segundo año consecutivo, según el más reciente reporte publicado por la DIAN.

De acuerdo con el informe, la capital santandereana cerró el año 2024 con una inflación del 6,06% mientras que el 2025 se cierra con una inflación del 5,78 %, superando a otras ciudades principales del país. En el listado le siguieron Pereira, con una variación del 5,77 %, y Bogotá, que registró un 5,41 %.

🗺️ En diciembre de 2025, las ciudades que registraron mayor variación anual del #IPC fueron:



📍 Bucaramanga: 5,78%

📍 Pereira: 5,77%

📍 Bogotá D.C: 5,41% pic.twitter.com/MpNXYksgAb — DANE Colombia (@DANE_Colombia) January 8, 2026

Entre las divisiones que más influyeron en este resultado se destacan hoteles y restaurantes, que presentaron la mayor variación anual con un 7,9 %, reflejando el impacto de los costos en servicios de alojamiento y alimentación. A este grupo se sumó el sector de educación, que cerró el año con una variación del 7,36 %, convirtiéndose en la segunda división con mayor incremento de precios.

En contraste, la división que registró el menor aumento fue la de información y comunicación, con una variación anual del 1,22 %, evidenciando una menor presión inflacionaria en este tipo de servicios.

La inflación mide la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, y se calcula a partir de la variación porcentual anual del IPC, indicador que refleja cuánto han aumentado los precios de una canasta de bienes y servicios durante un periodo de 12 meses. En este sentido, el comportamiento del IPC en Bucaramanga evidencia un mayor impacto en el costo de vida frente a otras ciudades del país.