Admiten acción popular para garantizar recursos de la Transversal del Carare

El Tribunal Administrativo de Santander admitió una acción popular por el estado de la Transversal del Carare, una de las principales vías que comunica a Santander con Boyacá, afectada por fallas geológicas, derrumbes y cierres recurrentes.

La acción fue presentada por el representante a la Cámara por Santander Cristian Avendaño, luego de un proceso que incluyó solicitudes al Gobierno Nacional y la recolección de firmas en municipios como Landázuri, Vélez y Barbosa, ante la falta de soluciones definitivas para la vía.

De acuerdo con lo expuesto por el congresista, el objetivo del proceso es que los recursos recaudados a través del peaje de Arcabuco se destinen de manera efectiva a la Transversal del Carare, priorizando los puntos críticos, entre ellos el sector de Zarandas, donde se registró una de las afectaciones más graves.

Sobre la situación actual del corredor, se indicó que la comunidad habilitó un paso provisional, el cual solo puede utilizarse durante el día y presenta riesgos ante nuevas lluvias o deslizamientos.

Avendaño también se refirió a los 180 mil millones de pesos asignados por Invías para la atención del tramo afectado, señalando la importancia de que las obras contemplen soluciones técnicas de fondo, incluyendo posibles cambios en el trazado para evitar nuevas emergencias.

Con la admisión de la acción popular, será el Tribunal Administrativo de Santander el encargado de determinar si hubo vulneración de derechos colectivos y, de ser así, ordenar a las entidades competentes la ejecución de las obras necesarias para una intervención integral y definitiva en la Transversal del Carare.