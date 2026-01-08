Denuncian persistentes olores fétidos en varios sectores del área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga

Habitantes del área metropolitana de Bucaramanga se pronunciaron ante los malos olores que, dicen, se perciben desde hace varios días y de los cuáles no conocen su origen.

Uno de los sectores afectados es el barrio Mutis, en la comuna 17 de Bucaramanga, donde uno de sus habitantes, Hugo Mantilla, denunció la presencia recurrente de “fuertes olores fétidos” que se registran desde hace aproximadamente 15 días.

“Estos olores se presentan especialmente después de las cuatro de la tarde, la situación ha generado molestia y preocupación entre nosotros los habitantes de barrio Mutis”, señaló Mantilla.

De acuerdo con el pronunciamiento de uno de los residentes del sector, los olores serían similares a los que se producen por la quema de huesos en estado de descomposición, lo que estaría afectando la calidad del aire y el bienestar de quienes habitan en la zona.

El ciudadano señaló que esta problemática ya se habría presentado anteriormente y que, en su momento, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) realizó una visita de inspección a una procesadora de alimentos ubicada en la zona industrial cercana.

El denunciante manifestó que, al parecer, la situación podría estar relacionada nuevamente con actividades de esta empresa, por lo que solicitó a las autoridades ambientales verifiquen qué está ocurriendo y adopten las medidas necesarias para evitar que continúen los malos olores.

Además del barrio Mutis, a Caracol Radio han llegado más denuncias de otros sectores del área metropolitana de Bucaramanga afectados por esta misma situación como: Coaviconsa, Centro, Cañaveral, El Bosque, algunos sectores de Girón, entre otros.

La comunidad espera una pronta intervención de las autoridades para esclarecer el origen de estos olores y garantizar condiciones ambientales adecuadas para los residentes del sector.