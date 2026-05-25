Procuraduría investiga brote de tuberculosis en la cárcel de San Gil: ya son cerca de 29 contagios

La aparición de un brote de tuberculosis en la cárcel de San Gil preocupó a las autoridades de salud y ahora también de la Procuraduría General de la Nación, que inició una actuación preventiva para verificar las condiciones de atención médica y salubridad dentro del penal.

De acuerdo con información conocida públicamente, la secretaria de Salud de San Gil confirmó que cerca de 29 personas, entre internos y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, habrían resultado contagiadas con la enfermedad.

Tras conocerse la situación, la Procuraduría requirió explicaciones a las directivas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC) de San Gil para establecer cómo se está manejando la emergencia sanitaria y cuáles son las medidas adoptadas para evitar nuevos contagios.

La Procuraduría pidió información detallada sobre el número actual de casos, el estado de salud de las personas afectadas y las acciones médicas que se están desarrollando dentro del centro penitenciario.

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Además, solicitó conocer si el penal cuenta con áreas de aislamiento para atender a los pacientes diagnosticados con tuberculosis, cuál es la capacidad de esos espacios y en qué condiciones están funcionando.

Otro de los puntos que busca esclarecer la Procuraduría es quién está prestando actualmente los servicios médicos y de enfermería al interior de la cárcel y cuáles son los protocolos activados frente al brote.

La situación, de acuerdo con veedores carcelarios, genera preocupación debido a las condiciones de hacinamiento y ventilación que suelen registrarse en los centros penitenciarios, factores que pueden facilitar la propagación de enfermedades respiratorias como la tuberculosis.