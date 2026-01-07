Pasaporte sube de precio en 2026: este es el nuevo valor en Santander

El trámite del pasaporte en Santander inició 2026 con un nuevo valor, según confirmó la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander.

Desde este año, el documento tiene un incremento cercano a los 10 mil pesos, aunque los ciudadanos podrán acceder a un descuento del 10 % si presentan el certificado electoral tras las votaciones del próximo 8 de marzo.

El valor del pasaporte para 2026 es de trescientos cinco mil quinientos sesenta pesos. El ajuste aplica para quienes adelanten el trámite durante este año en el departamento.

Jornadas y horarios de atención

Desde el pasado 5 de enero, la Oficina de Pasaportes retomó la atención regular en Bucaramanga, de lunes a viernes entre 7:30 de la mañana y 12 del mediodía, y de 2:00 a 4:30 de la tarde. A esta atención se suman las jornadas especiales que continúan vigentes en 2026.

“Los miércoles se mantiene la estrategia de ‘Miércoles de Coliseo’, entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde, en el Coliseo Vicente Díaz Romero, donde se agendan más de mil personas para obtener la cita del pasaporte dentro de los cuatro días hábiles siguientes”, explicó Waleska Quintero, jefa de la Oficina de Pasaportes de Santander.

La funcionaria agregó que “continúan las “Tardes de Provincia”, dirigidas a quienes viven fuera del área metropolitana, y que pueden adelantar su trámite sin cita previa en la Oficina de Pasaportes, los lunes, martes, jueves y viernes, entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde”.

La Gobernación anunció que durante 2026 se mantendrán y fortalecerán estas estrategias con el objetivo de acercar el servicio a los ciudadanos y agilizar el trámite del pasaporte en el departamento.