Altas temperaturas disparan el consumo de energía en Santander: ESSA pide ahorro responsable

Las altas temperaturas que se han registrado en varias regiones de Santander comenzaron a impactar el consumo de energía, especialmente en municipios del Magdalena Medio y zonas cálidas del departamento, donde el uso de ventiladores y aires acondicionados se intensifica durante esta temporada.

Ante este panorama y las proyecciones sobre la posible llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre del año, la Electrificadora de Santander lanzó una alerta preventiva para que los usuarios hagan un uso más eficiente de la energía y eviten incrementos en las facturas.

Municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Cimitarra, San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí son algunos de los territorios donde históricamente se registra un mayor consumo energético durante las olas de calor.

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La empresa explicó que, aunque actualmente mantiene una tarifa por debajo del promedio nacional frente a otras comercializadoras, el valor que finalmente paga cada usuario depende en gran parte de los hábitos de consumo dentro de los hogares, comercios e industrias.

Además del impacto en los bolsillos de los usuarios, ESSA recordó que el sistema eléctrico colombiano depende principalmente de las hidroeléctricas, que generan cerca de dos terceras partes de la energía del país. Por eso, las altas temperaturas y la disminución de lluvias podrían afectar los niveles de los embalses y obligar al uso de otras fuentes de generación más costosas.

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En medio de este panorama, la compañía recomendó implementar medidas sencillas para reducir el consumo, como aprovechar la ventilación natural, graduar los aires acondicionados entre 22 y 24 grados, apagar luces y electrodomésticos que no estén en uso, revisar el estado de las neveras y desconectar cargadores o dispositivos innecesarios.

“Es importante actuar con responsabilidad y consciencia frente al uso de la energía”, señaló la empresa, al insistir en que el ahorro no solo ayuda a reducir el valor de las facturas, sino que también contribuye a la sostenibilidad del sistema energético y al cuidado de los recursos naturales.

La ESSA anunció que continuará adelantando campañas pedagógicas en Santander para promover el uso eficiente y seguro de la energía durante los próximos meses.