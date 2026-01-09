Elecciones Girón: 129 mil ciudadanos podrán votar en 39 puestos confirma la Registraduría

Bucaramanga

Un total de 129.480 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones atípicas del municipio de Girón, programadas para el próximo 18 de enero, según confirmó a Caracol Radio Ricardo Montoya, delegado de la Registraduría.

Para garantizar la jornada democrática, la Registraduría dispuso 39 puestos de votación, distribuidos en 26 puestos en el área urbana, 12 en la zona rural y uno en el centro penitenciario, todos con acompañamiento y garantías de seguridad por parte de la fuerza pública.

De acuerdo con el delegado, hasta el momento las autoridades reportan total normalidad en el desarrollo del alistamiento del proceso electoral.

Ricardo Montoya indicó que ya fueron seleccionados 2.596 jurados de votación, quienes iniciaron su proceso de capacitación desde el 9 de enero y hasta el 16 del mismo mes, como parte de la preparación logística para la jornada electoral.

“Se han realizado verificaciones en el sitio de escrutinio y se adelantan simulacros de preconteo, digitalización y escrutinio con el fin de garantizar la transparencia y eficiencia del proceso”, agregó Montoya.

El delegado también señaló que los kits electorales llegarán la próxima semana y serán custodiados por la empresa contratista encargada, la cual se encargará de su distribución a los diferentes puestos de votación en la madrugada del día de elecciones.

La Registraduría reiteró el llamado a los ciudadanos habilitados para que participen activamente en estos comicios atípicos, los cuales definirán el rumbo administrativo del municipio de Girón, bajo un proceso que, según la entidad, cuenta con todas las garantías legales y de seguridad.