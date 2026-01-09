Inundaciones dejan 22 familias afectadas y aplazan corralejas en Arboletes

Medellín, Antioquia

Las fuertes lluvias registradas en Arboletes dejaron 22 familias afectadas por inundaciones y obligaron a aplazar las corralejas programadas para el puente festivo del 9 al 12 de enero, debido al mal estado del terreno donde se instalarían las estructuras.

Las autoridades locales confirmaron que el área destinada al evento quedó totalmente saturada de agua, lo que impide garantizar condiciones mínimas de seguridad para palcos y graderías.

Terreno inestable obligó a suspender el evento

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Arboletes, Robert Peralta, explicó que el suelo perdió firmeza por la acumulación de agua, “el suelo está demasiado húmedo y no tiene firmeza”, convirtiéndose en un lodazal que representa riesgo de colapso de las estructuras temporales.

Familias damnificadas y vías rurales afectadas

Más allá de la suspensión de las festividades, la emergencia dejó 22 familias que perdieron enseres tras la inundación de sus viviendas. Adicionalmente, se reportaron 22 tramos de vías rurales intransitables, situación que mantiene aislados a varios sectores campesinos del municipio.

Los organismos de socorro continúan evaluando los daños y monitoreando el comportamiento de quebradas y zonas bajas.

Alerta en Urabá y apoyo departamental

La situación en Arboletes hace parte de un panorama crítico en la subregión de Urabá, donde otros municipios también enfrentan emergencias por lluvias. En Necoclí, el desbordamiento del río Mulatos obligó a evacuar a familias hacia zonas más altas como medida preventiva.

La Gobernación de Antioquia y el Dagran informaron que ya fueron enviados kits de ayuda humanitaria para atender a más de 1.100 familias damnificadas en la subregión.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a reportar aumentos en niveles de agua, agrietamientos o deslizamientos a las líneas de emergencia, mientras continúan las labores de atención y evaluación.