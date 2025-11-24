“La inversión en infraestructura tiene un efecto transformador en las comunidades”: Bancolombia

En medio de este contexto, el sector de infraestructura emerge no como una solución parcial, sino como un motor integral de transformación. Este sector no solo encadena industrias, genera empleo y moviliza capital, sino que también construye bienestar, competitividad e inversión.

Conscientes de ello, en Bancolombia han desarrollado distintas capacidades para acompañar la puesta en marcha de vías, sistemas de transporte e infraestructura social, entre otros proyectos que ayudan a la competitividad del país y mejoran la calidad de vida de las personas.

Al respecto, Mauricio Rosillo, vicepresidente de Negocios de Bancolombia, presento la visión de la entidad financiera para continuar impulsando este sector, fundamental para la economía del país.

¿Desde Bancolombia cómo se está percibiendo el estado actual del sector infraestructura en Colombia?

En Bancolombia observamos un sector de infraestructura que continúa recuperándose de manera gradual y empieza a mostrar señales positivas. Si las condiciones actuales se mantienen, estimamos que el cierre de 2025 podría registrar un crecimiento cercano al 7%, impulsado por la ejecución de proyectos viales, férreos y energéticos, entre los que destacan el Metro de Bogotá, el Metro de la 80 en Medellín y la malla vial del Valle del Cauca.

Más allá de los grandes proyectos, creemos que fortalecer la infraestructura del país pasa también por promover iniciativas que mejoren la vida urbana: movilidad sostenible, servicios públicos de calidad y espacios que conecten mejor a las comunidades. Para lograrlo, se necesita planeación, mecanismos de financiación innovadores y una articulación efectiva entre el sector público y el privado. Y cuando me refiero al sector público son el Gobierno Nacional, los departamentales y municipales, pero también el concurso de las otras ramas del poder. Cuando estos factores se alinean, la infraestructura se convierte en un verdadero motor de progreso para el país. En este sentido todavía nos queda un camino largo por recorrer.

¿Qué papel juega Bancolombia en la financiación y desarrollo de proyectos de infraestructura del país?

En Bancolombia creemos que la infraestructura no solo construye caminos, sino también oportunidades. Cada proyecto que acompañamos es una apuesta por una Colombia más conectada, equitativa y preparada para el futuro. Por eso, asumimos con convicción el rol de financiar obras que transforman territorios, impulsan la competitividad regional y promueven el desarrollo sostenible.

En línea con nuestro propósito, a octubre del 2025 hemos desembolsado $1.1 billones en proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria y hospitalaria, lo que representa un crecimiento del 4% frente al mismo periodo de 2024.

Estas iniciativas reflejan nuestro profundo compromiso con el progreso colectivo y la construcción de un país más moderno, resiliente e integrado.

¿Cómo ve Bancolombia la evolución de la infraestructura en Bogotá en los últimos años? ¿Qué proyecto ha sido clave para la ciudad?

La infraestructura en Bogotá ha evolucionado de forma significativa en los últimos años, con un enfoque cada vez más integral y sostenible. Hoy, hablar de infraestructura no se limita a vías, sino que abarca también aeropuertos, hospitales, sistemas de transporte masivo y proyectos que mejoran la movilidad, el acceso a servicios esenciales y, en última instancia, la calidad de vida de millones de personas.

En línea con ese propósito, desde Bancolombia hemos acompañado a la ciudad en la financiación de obras clave como el Aeropuerto El Dorado, el Hospital de Bosa, la Perimetral Oriente de Bogotá, la ALO Sur, los accesos norte, el Desarrollo Vial de la Sabana (DEVISAB) y, más recientemente, la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Esta última obra estratégica para la ciudad busca impulsar una movilidad más eficiente y limpia, así como el desarrollo económico, la generación empleo y la construcción de comunidades sostenibles. Esta estructuración liderada por Fiduciaria Bancolombia incluyó un crédito sindicado por $1,2 billones con la banca local y créditos por US$230 millones con la banca internacional.

Desde 2015, hemos desembolsado 2,1 billones de pesos en estos proyectos, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la transformación del entorno urbano y social de la capital.

¿Qué papel juega la sostenibilidad y la innovación tecnología en los futuros proyectos de infraestructura en Bancolombia?

En Bancolombia tenemos el compromiso de trabajar con los gobiernos y las empresas para que el país tenga una infraestructura de calidad, y que no deje de lado el impacto ambiental y social que genera.

Teniendo en cuenta eso, tenemos una línea de infraestructura sostenible por la cual hemos desembolsado $853.000 millones este año y por medio de la cual hemos financiado la construcción de proyectos que implementan criterios ASG en su ejecución y operación, como por ejemplo las Troncales del Magdalena I y II, el Túnel Aburrá Oriente y el Corredor Buenaventura – Loboguerrero – Buga.

¿Cómo se traduce la inversión en infraestructura en oportunidades de empleo y desarrollo para las comunidades en Colombia?

La inversión en infraestructura tiene un efecto transformador en las comunidades. No solo genera empleo directo e indirecto en sectores como construcción, transporte, energía y telecomunicaciones, sino también porque habilita condiciones para el desarrollo territorial, la inclusión financiera y la conectividad. Cuando una comunidad accede a vías adecuadas, energía confiable y conectividad digital, se abren oportunidades para el emprendimiento, el comercio, la educación y la salud.

Desde Bancolombia impulsamos iniciativas de alto impacto social —como vivienda de interés social, acueductos rurales y electrificación sostenible— y las acompañamos con soluciones transaccionales, educación financiera y herramientas digitales. Nuestro compromiso es que la infraestructura no solo conecte territorios, sino que genere oportunidades, contribuyendo al bienestar colectivo y al desarrollo inclusivo del país.

¿Cómo puede el sector privado, público y el sector financiero trabajar para acelerar el desarrollo de la infraestructura en el país?

Desarrollar infraestructura no es solo un asunto técnico; es una oportunidad para transformar los territorios y mejorar la calidad de vida de millones de colombianos. Para lograrlo, es fundamental que el sector público, privado y financiero trabajen de manera coordinada y con un propósito común. Desde el sector financiero, el compromiso está en diseñar soluciones que faciliten la financiación de proyectos, como bonos verdes y sociales, fondos especializados y esquemas mixtos que potencien el impacto económico y social.

Esto solo funcionará con voluntad del Estado para encaminar prioridades hacia la conectividad vial, energética y digital, mientras el sector privado aporta conocimiento, tecnología y capacidad de ejecución. Esa sinergia es clave.

En Bancolombia, creemos en una infraestructura que genere valor compartido. Por eso trabajamos como articuladores entre comunidades, gobiernos locales y empresas, para que el desarrollo llegue a donde más se necesita, con inclusión, sostenibilidad y equidad.