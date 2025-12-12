Bancolombia está rematando casas y apartamentos desde los $100 millones de pesos, así puede aplicar // Caracol Radio

La compra de vivienda usada se ha consolidado como una modalidad en auge dentro del sector inmobiliario colombiano, generando un cambio social y económico visible tanto en grandes ciudades como Bogotá como en pueblos mucho más pequeños. Aprovechando esta tendencia, Bancolombia ha puesto a disposición del público un amplio y atractivo catálogo de propiedades.

La entidad bancaria cuenta actualmente con más de 5.000 inmuebles disponibles para remate, incluyendo casas, apartamentos y apartaestudios en diversas zonas del país. Estas ofertas inician en precios tan bajos como $100.000.000 de pesos.

¿Dónde encontrar los remates? Así funciona Tu Inmobiliario 360

Las ofertas de Bancolombia están disponibles en su plataforma digital ‘Inmobiliario Tu 360′, un portal diseñado para buscar propiedades, y donde también se pueden encontrar vehículos u otros artículos.

Es importante destacar que Bancolombia no es la única entidad que ofrece este tipo de oportunidades. Entidades financieras como Davivienda y entes públicos como la DIAN o la Fiscalía General de la Nación también publican sus catálogos de inmuebles disponibles, usualmente provenientes de remates judiciales.

Paso a paso para comprar su inmueble en el remate

Para adquirir una propiedad en los remates de Bancolombia, los interesados deben seguir un proceso sencillo a través de la web:

Ingreso al portal: Busque la página web Tu Inmobiliario 360 o acceda a través del link directo aquí .

Busque la página web o acceda a través del Uso de filtros: Una vez dentro, utilice los filtros que aparecen en el costado izquierdo de la página para refinar su búsqueda. Estos incluyen criterios como ciudad, tipo de inmueble, rango de precios y área.

Una vez dentro, utilice los filtros que aparecen en el costado izquierdo de la página para refinar su búsqueda. Estos incluyen criterios como ciudad, tipo de inmueble, rango de precios y área. Verificación de datos: Seleccione la opción de su preferencia y revise detenidamente los datos del inmueble, incluyendo los gastos asociados , las opciones de financiación disponibles y la información del vendedor.

Seleccione la opción de su preferencia y revise detenidamente los datos del inmueble, incluyendo los , las opciones de financiación disponibles y la información del vendedor. Solicitar asesoría: Para recibir más detalles e iniciar el proceso de compra, debe solicitar una asesoría. Diligencie los datos requeridos en el banner ubicado en el costado derecho y haga clic en ‘Contactar’ .

Para recibir más detalles e iniciar el proceso de compra, debe solicitar una asesoría. Diligencie los datos requeridos en el ubicado en el costado derecho y haga clic en . Cierre del negocio: Luego de la asesoría inicial, el personal indicado le señalará el camino a seguir para avanzar con la compra del inmueble deseado.

Casas y apartamentos de remate en Bogotá, Medellín y Santa Marta desde $100 millones de pesos

La plataforma Tu Inmobiliario 360 muestra varias propiedades disponibles a precios muy competitivos. A continuación, se detallan algunos ejemplos de inmuebles con los precios más bajos encontrados:

Casa en Bogotá: Ubicada en el barrio El Porvenir. Cuenta con un área de 72 m² , 2 habitaciones, 1 baño, y cocina integral. Su precio es de $100.000.000 , destacándose por su fácil acceso a servicios de transporte y cercanía con colegios.

Ubicada en el barrio El Porvenir. Cuenta con un , 2 habitaciones, 1 baño, y cocina integral. Su precio es de , destacándose por su fácil acceso a servicios de transporte y cercanía con colegios. Apartamento en Santa Marta (Magdalena): Esta vivienda tiene 46 m² , 3 habitaciones y 1 baño. Está ubicada en el conjunto Parques De Bolívar, el cual ofrece piscina y parqueadero para visitantes. El precio es de $120.000.000 .

Esta vivienda tiene , 3 habitaciones y 1 baño. Está ubicada en el conjunto Parques De Bolívar, el cual ofrece piscina y parqueadero para visitantes. El precio es de . Apartamento en Medellín (Antioquia): Situado en el sector Santa Margarita del Barrio Robledo, este apartamento ofrece 38 m² , 2 habitaciones, 1 baño, sala, cocina y balcón. Está listado en $140.000.000 .

Situado en el sector Santa Margarita del Barrio Robledo, este apartamento ofrece , 2 habitaciones, 1 baño, sala, cocina y balcón. Está listado en . Casa en Villavicencio: Ubicada en el barrio Florencia. Con un área de 90 m² , ofrece sala comedor, tres habitaciones (una con baño privado), un baño social adicional, cocina y parqueadero. Su precio es de $175.000.000 .

Ubicada en el barrio Florencia. Con un área de , ofrece sala comedor, tres habitaciones (una con baño privado), un baño social adicional, cocina y parqueadero. Su precio es de . Apartamento en Cali (Valle del Cauca): Inmueble de 68 m² en un cuarto piso en el barrio Buenos Aires. Compuesto por tres habitaciones, cocina integral, y acceso a zonas verdes y salón de eventos sociales. Su precio de remate es de $185.000.000.

Si desea una opción más grande, hay disponibles casas como la de Palocabildo (Tolima), construida en 2015, con 132 m², 4 habitaciones y acceso a gimnasio y salón de eventos, disponible por $163.000.000.