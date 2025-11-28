¿Cómo consultar el SOAT por la placa? Así puede ver la vigencia del seguro: este es el paso a paso

El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) es un requisito que debe tener su vehículo para poder transitar por las calles de Colombia. Este documento es vital, ya que cubre los gastos médicos de las personas que tienen accidentes de tránsito. A su vez, este tiene un costo que se paga de manera anual.

Para confirmar la validez del SOAT de un automotor, se debe acudir al Registro Único Nacional de Tránsito, mejor conocido como RUNT.

Esta plataforma opera como el sistema oficial del gobierno colombiano, el cual está encargado de concentrar y ofrecer acceso a todos los datos de tránsito, incluyendo la información actualizada sobre el estado y la vigencia de la póliza de cada vehículo.

¿Dónde puede pagar el SOAT presencial?

La adquisición del SOAT se puede gestionar mediante cualquier empresa aseguradora que tenga la debida autorización para operar en Colombia.

Para realizar el trámite, los usuarios tienen varias alternativas. Es posible completarlo en línea a través de los portales de las compañías, por medio de una llamada telefónica, o de manera presencial acudiendo a las diferentes oficinas y puntos de venta de dichas aseguradoras.

¿Cómo puede consultar el SOAT por placa en el RUNT? Este es el paso a paso

El proceso para confirmar el estado del SOAT de un vehículo usando el número de placa se hace de una forma sencilla y no presenta complicaciones. Permite saber de forma inmediata si la póliza obligatoria se encuentra activa, conozca aquí el paso a paso:

Para llevar a cabo la consulta, el primer paso es ingresar a la página web oficial del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) , cuya dirección es www.runt.gov.co.

el primer paso es ingresar a la página , cuya dirección es www.runt.gov.co. Una vez en el portal, se debe ubicar la opción de “Consulta por placa”. Al seleccionarla, el sistema solicitará que se digite la matrícula del vehículo sobre el cual se requiere información.

Al seleccionarla, el sistema solicitará que se digite la matrícula del vehículo sobre el cual se requiere información. Adicionalmente, se pedirá completar el código de seguridad o captcha que aparece en pantalla, un mecanismo para asegurar que la solicitud la está haciendo un ser humano y no un programa automatizado.

que aparece en pantalla, un mecanismo para asegurar que la solicitud la está haciendo un ser humano y no un programa automatizado. Finalmente, el sistema mostrará los resultados. En esta sección se podrá determinar si el SOAT está vigente o si su plazo ya caducó, incluyendo la fecha exacta de vencimiento y el nombre de la compañía aseguradora que lo emitió.

