Atención moteros: Este es el cambio que propone Petro para el SOAT en Colombia ¿Se acabará?

El presidente Gustavo Petro ha generado un fuerte debate con una propuesta que podría transformar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Colombia. Este seguro es esencial para todos los vehículos, desde motos hasta buses y camiones, ya que cubre gastos médicos y otros costos derivados de accidentes de tránsito.

¿Qué cambios plantea Petro para el SOAT?

Durante su intervención el pasado 23 de diciembre, el mandatario anunció su intención de modificar el esquema actual del SOAT. La propuesta busca convertir esta póliza en un impuesto, lo que implicaría no solo ajustes legales, sino también cambios en tarifas y funcionamiento.

Según el jefe de Estado, el sistema actual no estaría alineado con las necesidades del Presupuesto General de la Nación, por lo que se requiere una revisión de su estructura y financiación.

El presidente hizo un llamado al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para estudiar la viabilidad de este cambio y evaluar su impacto en la cobertura de salud derivada de siniestros.

¿Se acabará el SOAT en Colombia?

La iniciativa incluye a motocicletas, vehículos particulares y de servicio, planteando que la póliza deje de ser un mecanismo voluntario y se transforme en un impuesto obligatorio.

El presidente Petro explicó que la tarifa dependería de la capacidad del vehículo: las motos y autos pequeños pagarían menos, mientras que los carros de mayor tamaño y potencia tendrían un incremento en el valor a pagar.

Este ajuste afectaría principalmente a vehículos particulares de gama media y alta, mientras que motocicletas de bajo cilindraje y autos compactos experimentarían cambios menores en sus pagos.

Por ahora, la propuesta está en etapa inicial y requiere estudios más profundos para determinar si puede implementarse de manera efectiva.

Qué consecuencias trae sobre el SOAT

El gremio asegurador ha mostrado preocupación ante esta propuesta. Fasecolda, la principal asociación del sector, ha señalado que un cambio de este tipo podría afectar la atención a las víctimas de accidentes y complicar la administración de los recursos del sistema.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, explicó que más de 12.000 clínicas y hospitales reciben pagos a través del SOAT, y transformar la póliza en un impuesto generaría incertidumbre sobre quién asumiría los pagos y en qué tiempos se realizarían.

Otro tema clave es el impacto que tendría este cambio en la recaudación y en la gestión de accidentes de tránsito, pues las estadísticas indican que las motocicletas de bajo cilindraje son las que registran mayor número de siniestros y reclamaciones, lo que plantea dudas sobre cómo se equilibraría el sistema si se convierte en impuesto. Las autoridades aún deben analizar la viabilidad y las posibles consecuencias antes de tomar decisiones definitivas.