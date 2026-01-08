ONU pide rendición de cuentas tras muerte de mujer a manos de ICE durante protestas en EE. UU.

Durante una rueda de prensa en Nueva York, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, afirmó que la organización ha seguido con atención el caso y subrayó la inquietud que ha generado la difusión del video del incidente.

“Cualquiera que haya visto el video se habrá preocupado”, señaló Dujarric, al tiempo que indicó que desde Naciones Unidas se espera que los responsables de la muerte de Renee Good respondan por lo ocurrido.

La ONU insistió en la necesidad de que el uso de la fuerza por parte de las autoridades sea investigado y evaluado conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Le recomendamos: ¿Quién era Renee Nicole, la mujer que murió a manos de un agente de ICE en Estados Unidos?

¿Qué detonó las protestas en Mineápolis?

Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años, murió este miércoles tras recibir varios disparos de un agente federal de ICE en Mineápolis, en el estado de Minnesota. El hecho ocurrió en medio de protestas contra la presencia de agentes federales en la ciudad.

Según la información disponible, el agente disparó mientras la mujer intentaba maniobrar su vehículo en un contexto de tensión y movilización social. El caso quedó registrado en video, material que circuló ampliamente en redes sociales y medios locales.

Tras el incidente, cientos de personas salieron a las calles de Mineápolis para protestar contra ICE, acusando a sus agentes de uso excesivo de la fuerza y responsabilizándolos directamente de la muerte de Good.

Lea también: Agentes del ICE mataron a una mujer estadounidense durante redada en Minnesota

Medidas de seguridad y suspensión de clases

Como respuesta al clima de tensión, los colegios públicos de Mineápolis cancelaron las clases durante el resto de la semana, citando razones de seguridad. Las autoridades locales reforzaron la vigilancia ante la continuidad de las manifestaciones y la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

Las protestas se han concentrado en distintos puntos de la ciudad y han tenido como eje central el rechazo a la actuación de los agentes federales, en particular del ICE, cuya presencia se ha incrementado en los últimos meses.

Le puede interesar: Estados Unidos amplia lista de países a los que pedirá una ‘fianza’ para pedir visados

Presencia federal y contexto político

Desde principios de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos ha desplegado alrededor de 2.100 agentes federales en Mineápolis, como parte de un refuerzo de operaciones de control migratorio y seguridad.

El aumento de efectivos se produce en el marco de la política migratoria impulsada durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, que ha otorgado un papel central a ICE en la ejecución de deportaciones masivas y redadas en distintos puntos del país.

Este despliegue ha generado críticas de autoridades locales, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, que advierten sobre el impacto de estas operaciones en comunidades enteras y sobre el riesgo de abusos.

No es el primer hecho de violencia...

Mineápolis no es ajena a episodios de violencia policial. En 2020, la ciudad fue el epicentro de las protestas nacionales tras el asesinato de George Floyd, ocurrido a poco más de kilómetro y medio del lugar donde murió Renee Good.

Ese caso desencadenó una ola de movilizaciones contra el racismo y el uso excesivo de la fuerza policial en Estados Unidos, con repercusiones globales y llamados a reformas estructurales en los cuerpos de seguridad.

La muerte de Good ha reavivado ese recuerdo y ha vuelto a colocar a Mineápolis en el centro del debate sobre la actuación de las fuerzas del orden y la rendición de cuentas.

Le interesa: Senado EEUU avanza medida que limita a Trump ejecutar acciones militares sin aprobación del Congreso

ICE bajo escrutinio

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue creado en 2003 y tiene como funciones principales la identificación, detención y deportación de inmigrantes en situación irregular, así como la investigación de delitos como la trata de personas y el contrabando transnacional.

Desde su creación, la agencia ha acumulado denuncias por discriminación, racismo y violaciones de derechos, críticas que se han intensificado con el endurecimiento de la política migratoria federal.

Organizaciones civiles han señalado que una interpretación más restrictiva de los derechos de los inmigrantes ha ampliado las facultades de ICE, permitiendo detenciones y deportaciones con menor control judicial, lo que incrementa el riesgo de abusos.

Expectativa de investigaciones

La ONU reiteró que espera que las autoridades estadounidenses investiguen de manera exhaustiva lo ocurrido y que se determinen responsabilidades, en línea con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.

Siga leyendo: ¿Quiénes son los más buscados por Estados Unidos tras captura de Nicolás Maduro?