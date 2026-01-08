Senado EEUU avanza medida que limita a Trump ejecutar acciones militares sin aprobación del Congreso

En una inusual acción bipartidista contra el presidente Donald Trump, el Senado aprobó una resolución de Poderes de Guerra con la que se busca frenar las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, lo que también daría una señal temprana de que el mandatario no recibiría el visto bueno para extender la presencia militar en el país sudamericano.

La votación, aprobada con 52 votos a favor y 47 en contra, los senadores aceptaron iniciar y mantener el debate de la resolución Tim Kaine (demócrata por Virginia) que, en caso de ser totalmente aprobada, “ordenaría el retiro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.

A pesar de esta aprobación, esta votación es solo un paso procesal inicial, dado que la resolución también debe ser aprobada en la Cámara de Representantes y cruzar el paso final: ser aprobada por el mismo presidente Donald Trump.

No es el primer esfuerzo

En noviembre, meses antes de los ataques en suelo venezolano, se adelantó una discusión similar que fracasó en una votación de 49 a favor y 51 en contra, en ese momento fueron cinco los republicanos (partido presidencial) los que apoyaron limitar los poderes de Trump:

Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine, Todd Young de Indiana y Josh Hawley de Missouri.

El triunfo de la medida en esta ocasión se debe a tres senadores: Collins, Young y Hawley quienes cambiaron sus votos luego de la operación del fin de semana de la administración Trump, que envió tropas estadounidenses a Venezuela (sin ninguna autorización del Congreso) para capturar al presidente del país, Nicolás Maduro.