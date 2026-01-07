Agentes del ICE mataron a una mujer estadounidense durante redada en Minnesota

Un agente de la policía federal de inmigración (ICE) mató a tiros a una mujer en el estado de Mineápolis quien presuntamente había tratado atropellar a algunos de sus compañeros con un vehículo, según autoridades estadounidenses, que calificaron el hecho como un “acto de terrorismo”.

Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional escribió en X que “algunos alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes” durante “operaciones selectivas” en la ciudad norteña de Mineápolis, una de estas alborotadoras violentas convirtió su vehículo en un arma, intentando atropellar a nuestras fuerzas del orden con la intención de matarlas, un acto de terrorismo”.

La administración local de la ciudad controvirtió al ICE y a la agencia del gobierno de Donald Trump.

El jefe de policía, Brian O’Hara, señaló que la mujer era estadounidense, tenía 37 años y no era objetivo de ningún operativo.

Por su parte, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, fue contundente y acusó al ICE de “estar matando gente” tras el tiroteo durante una redada y pidió a los agentes que “se vayan al carajo”.

“No los queremos aquí. Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente”, aseguró en rueda de prensa el alcalde, del partido Demócrata.

Agregó que la mujer “estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país”. Además, Frey tachó de “mierda” el argumento del Departamento de Seguridad Nacional. “Temíamos este momento desde que el ICE llegó a la ciudad“, aseveró.

En adición, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, confrontó el comunicado de las autoridades en X, pidió no creer en dicha “máquina de propaganda” y garantizó una “investigación completa, justa y rápida para asegurar la rendición de cuentas y la justicia”.

Gobierno Trump defiende al ICE

Entretanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer abatida de “un acto de terrorismo doméstico” por conducir su vehículo en medio de los oficiales, que actuaron en “defensa propia”.

“Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia. La presunta autora fue alcanzada y falleció. Se espera que los agentes que resultaron heridos se recuperen por completo”, añadió el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.

En un vídeo que circula en redes sociales, se ve a agentes del ICE dirigirse hacia un vehículo en marcha. A continuación, el auto se aleja de los agentes cuando se oyen disparos. Después el vehículo choca contra otro aparcado.

Las redadas ordenadas por el gobierno de Donald Trump causaron protestas en algunas ciudades contra las operaciones de los agentes migratorios para detener y expulsar migrantes.