¿Quién era Renee Nicole, la mujer que murió a manos de un agente de ICE en Estados Unidos?

La ciudad de Minneapolis, ubicada en el centro de Estados Unidos, ha vivido horas de tensión por la muerte de una mujer de 37 años, identificada como Renee Nicole Good, quien fue baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en medio de un control migratorio que se venía llevando a cabo.

Este hecho ha generado gran polémica en territorio estadounidense. Por un lado, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, señaló que este fue un acto de “terrorismo doméstico” al afirmar que la mujer trató de embestir a los agentes del ICE usando su vehículo. Entretanto, sectores demócratas rechazaron estas declaraciones, y además solicitaron que no continúen los operativos de este servicio en el estado de Minnesota.

“A Ice, lárguense de Minneapolis. Su razón declarada para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad y están haciendo exactamente lo contrario. Alguien ha muerto. Es su culpa. Fue un agente que usó su poder imprudentemente y resultó en la muerte de alguien“, señaló el alcalde de la ciudad, Jacob Frey.

¿Quién era Renee Nicole Good?

En declaraciones a The Washington Post, Tim Ganger, padre de Renee Nicole Good, aseguró que su familia decidió mudarse al estado de Kansas tras vivir la mayor parte de su vida en Colorado, de donde ella era oriunda. Por otra parte, ella ingresó al Universidad Old Dominion, en Virginia, donde se graduó a finales de 2020 con una licenciatura en inglés.

Good había tenido tres hijos. Los dos primeros, de 15 y 12 años, fueron producto de su primer matrimonio. Mientras que el padre del tercero, que tiene solamente 6 años, había fallecido en 2023, según indica el Minnesota Star Tribune.

A lo largo de su vida, ella trabajó como asistente en un centro odontológico y en una entidad financiera antes de dedicarse a ser ama de casa, tal como aseguró su exesposo al portal MPRNews. Asimismo, ella se había trasladado con su pareja a Minnesota el año pasado.

¿Cómo se presentó el tiroteo?

Según explicó su exesposo a MPRNews, Renee Nicole Good venía de dejar a su hijo de 6 años en el colegio durante la mañana de este miércoles 7 de enero. Antes de regresar a su casa, fue interceptada por agentes del ICE en medio de un operativo efectuado en la calle Nevada, donde sucedió el tiroteo.

Si bien la versión del gobierno estadounidense señala que la mujer trató de embestir a los agentes por medio de su vehículo, algunos videos compartidos en redes sociales evidencian que la mujer estuvo rodeada por los agentes, quienes le pedían bajarse de su camioneta, de color rojo. Mientras ella intentaba huir, uno de ellos disparó hacia la ventana del conductor, lo que produjo que ella chocara minutos después contra otro que estaba estacionado en la misma calle.

A raíz de este hecho, se presentaron protestas en Minneapolis en las últimas horas. Estas derivaron en enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes federales, con un saldo de ocho personas detenidas.