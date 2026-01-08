Luis Díaz vuelve a padecer en Champions League por durísima sanción contra el Bayern Múnich

Serios problemas para Luis Díaz y Bayern Múnich. Recién comienza el 2026 y el cuadro bávaro recibió un duro golpe de parte de la UEFA, el cual tendrá serias consecuencias en la Champions League.

Es preciso recordar que no es la primera vez que se presentan problemas entre UEFA y Bayern. El más reciente se produjo cuando Lucho fue expulsado en el partido ante PSG y el equipo bávaro apeló para reducir el tiempo de sanción, respuesta que, según su queja, no fue respondida a tiempo por el ente regulador del fútbol europeo.

Fuerte sanción de la UEFA contra el Bayern

A través de redes, el Bayern Múnich confirma la sanción recibida por UEFA de cara a los próximos partidos que disputará en Champions League.

“El Comité Disciplinario de la UEFA ha multado con 50.000 euros al FC Bayern y ha cerrado parcialmente el Allianz Arena (sectores 111 a 114) para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA en casa, tras el uso reiterado de pirotecnia en la grada sur durante los partidos de la UEFA Champions League en casa”, se detalla en la cuenta de X.

En este orden de ideas no habrá aficionados en el sector sur del Allianz Arena para la séptima y penúltima jornada de la Fase de la Liga, instancia en la que los alemanes enfrentarán al Union Saint-Gilloise belga (miércoles 21 de enero).

ℹ️ Sperrung der Südkurve gegen Saint-Gilloise



Nach dem wiederholten Einsatz von Pyrotechnik in der Südkurve bei UEFA Champions League-Heimspielen ist der FC Bayern von der UEFA Disziplinarkommission mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro sowie einer teilweisen Sperrung… pic.twitter.com/XRfcoajdDz — FC Bayern München (@FCBayern) January 8, 2026

Es preciso recordar que el Bayern ocupa la segunda posición de la Champions League con 15 puntos, producto de cinco victorias y una sola derrota. Si bien ya se encuentra en la siguiente instancia del campeonato, está a una victoria de confirmar su presencia en los octavos de final y con ello salvarse de disputar los play-offs.

En el calendario tiene por delante el ya mencionado cruce ante Union Saint-Gilloise en Múnich y frente al PSV en territorio neerlandés.

